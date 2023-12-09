"معلومة هتغير حياتك ١٨٠ درجة" .. مش هتصدق لو قلبت التليفون على وشه هيحصل ايه .. "فوائد وضع الهاتف مقلوب " على الشاشة

تجنب الخدوش: عند وضع الهاتف مقلوبًا، يتم حماية الشاشة من الاتصال المباشر مع الأسطح الصلبة، مما يقلل بشكل كبير من خطر الخدوش والتلف.

منع تراكم الغبار والأوساخ: بوضع الهاتف مقلوبًا، يتم تقليل احتمال تسرب الغبار والأوساخ إلى الفتحات والمنافذ، مما يسهم في الحفاظ على نظافة الشاشة وأدائها.

تجنب التلامس مع الأسطح القاسية: يقلل وضع الهاتف مقلوبًا من احتكاك الشاشة مع أسطح صلبة، وبالتالي يقلل من احتمال تكسر الزجاج أو تعرضه للتلف.

تقليل احتمال التلف بفعل السوائل: في حالة وضع الهاتف مقلوبًا، يكون أقل عرضة لتلامس السوائل مباشرة مع الشاشة، مما يقلل من فرص التلف الناتج عن سقوط سوائل.

تحسين تجربة المستخدم: يمكن أن يكون وضع الهاتف مقلوبًا طريقة فعالة لرؤية المحتوى بزوايا مختلفة، ما يعزز تجربة المستخدم خاصة عند استخدام التطبيقات أو مشاهدة الفيديو.