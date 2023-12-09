“وصفة العرايس ممنوع دخول الرجالة " .. لو فرحك قرب جربيها .. "وصفة الموز وزيت الزيتون " ستعير حياتك ١٨٠ درجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند خلط الموز المهروس مع زيت الزيتون، يتم الحصول على وصفة فعّالة تُساهم في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد من الاستخدام الأول، بالإضافة إلى منح البشرة المرونة والحيوية. لذا، يلاحظ الباحثون عن وسائل تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، خاصة السيدات اللواتي تتجاوز أعمارهن السبعين، أن هذه الوصفة تعتبر الحلا المثلى، وسنوضح لكم كيفية تحضيرها بالتفصيل.

المكونات والتحضير لوصفة الموز وزيت الزيتون

حبة موز مهروسة.

ملعقة من الفزلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخميرة.

نقطة دم غزال.

طريقة التحضير:

قوموا بوضع جميع المكونات في وعاء وقوموا بخلطها جيدًا حتى تتجانس.

ثمّ ضعوا الخليط على البشرة واتركوه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك، اشطفوا البشرة بالماء.

سوف ترون فارقاً واضحاً في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة من الاستخدام الأول. ستمنح الوصفة البشرة المرونة اللازمة.

فوائد الموز للبشرة ونصائح أخرى هامة

يحتوي الموز على فيتامينات ومعادن مهمة كالمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

يساهم في تغذية البشرة وترطيبها.

نصائح للحفاظ على بشرة شابة وخالية من التجاعيد:

شرب كمية كافية من المياه يومياً. استخدام كريم مرطب مرتين يومياً. وضع فيتامين سي لتقليل التجاعيد قبل النوم. تطبيق البشرة يومياً لمدة 10 دقائق. تناول الفواكه والخضروات الصحية. تناول العصائر المفيدة مثل الزنجبيل والكرفس. النوم على مخدة من الستان أو الحرير لتقليل التجاعيد.

باستخدام هذه النصائح والوصفة، ستحققون بشرة مشرقة وشابة