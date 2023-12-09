أحلام لو بتشوفها فى المنام بتدل على تأخر الزواج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزواج سنه من سنن الله فى خلقه وهى الفطره التى خلق الله بها البشر إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من تأخير الزواج دون مبرر وهناك علامات إذا ظهرت في المنام تدل على تأخير الزواج على الرائي، فإذا كنت من عشاق عالم الأحلام، فإننا نستعرض أبرزها في التقرير التالي :

الشخص الذي يرى نفسه يضرب بالنار في المنام دليل على تأخر الزواج، ويتمثل في السحر

تصارعك مع شخص يشبهك في المنام .

ظهور شخص بنفس اسمك في المنام .

ظهور بعض الرموز الكميائية.

.الفستان الضيق رمز من رموز تعطيل الزواج.

ظهور القطة السوداءللرائى فى المنام .

الأماكن المظلمة والمجهولة في المنام إشارة على تأخير الزواج .

انكسار خاتم الخطوبة في المنام .

ومع العلم أن رؤية القطة السوداء، والحمار الأسود، يكونوا وسيطا بين الشخص المؤذى والساحر، وعند ظهورهم في المنام يكون ذلك إشارة على سبب تأخر زواج البنت، ويجب السعي في ذلك، بالقرآن .