"هتتحسدي من كتر جمالك".. ضعي "الصابون مع الخيار" على المناطق دي من جسمك قبل النوم وشاهدي النتيجة... جوزك هيتجنن عليكي من كتر جمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن معظم الفتيات والنساء تعطي اهتمام بالغ بمظهرها وجمالها الداخلي والخارجي مما يجعلها تبحث دائماً عن كل ما هو جديد ومفيد للعناية بالبشرة والشعر للتمتع بالجاذبية والجمال والترطيب اللازم للبشرة، لهذا نقدم لكم وصفة طبيعية جبارة من الخيار والصابون لتفتيح البشرة ومنحها النضارة والإشراق الدائم باستخدام تلك المكونات الطبيعية المغذية والمفيدة التي تساعد على علاج الكثير من مشاكل البشرة من البهتان والإسمرار وكذلك التخلص من الهالات السوداء حول العينين.

مكونات وصفة صابون الخيار لتفتيح الوجه والبشرة

إليكي سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية التي تتكون من مكونات طبيعية منها الخيار الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة في تغذية طبقات الجلد بفاعلية كبيرة مما يعمل على ترطيبها والعناية بها على أكمل وجه، لهذا نقدم لكم تلك الوصفة الجبارة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل المكونات والتكاليف كالتالي: