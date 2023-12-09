فكرة من ذهب.. تقشير الرمان بسرعة جنونية بدون تعب بكل احترافية بطريقة رائعة متخطرش على بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الفواكه من العناصر الغذائية المهمة التى يجب أن تكون موجوده في وجبات الفرد على مدار اليوم ،وتتنوع وتختلف الفواكه بين الدول والشعوب فهناك فواكه توجد في بلاد لا توجد في بلاد أخرى مثل فاكهة التنين فهي توجد فقد في تايلند وايضا هناك فاكهة الرابو تان هي فاكهة توجد في بلاد عربية مثل المملكة العربية السعودية ولكن لا توجد في مصر وتوجد في مصر قامة الكاكا والتى لا توجد في الدول العربية وهكذا .

ومن أكثر الفواكه المحبب والمعروفة بين دول العالم هو الرمان فيعد الرمان فاكهة يحبها الكثيرون ولها الكثير من الفوائد فيحتوي الرمان علي قيمة غذائية عالية كما أيضا يحتوي على الفيتامينات الهامة التي يستفيد منها جسم الإنسان ويحتوي ايضا عبر نسبة عالية من السكر الطبيعي بالإضافة إلى أنه من الفواكه حلوة المذاق ،ولكن قد يواجه محبي فاكهة الرمان صعوبة أثناء تقشيرها وذلك بسبب صلابتها وهذا يؤدي إلي عدم استطاعة الكثيرين على تشيرها وفي مقال اليوم سوف نخبركم عن طريقة تقشير الرمان بشكل سهل وسريع دون الشعور يتعب أو ملل.

طريقة تقشير الرمان بسهولة

نحضر عدد الرمان المراد تقشيره، يجب فى البداية غسل ثمار الرمان بالماء والقليل من الخل جيدا.

نقوم بتقسيم الرمان الي جزئين ثم نقسم كل جزء منهما إلى جزئين حتى تكون كل ثمرة مقسمة الي أربعة أجزاء.

يتم قلب قشرة الرمان في كل جزء حتي تتفكك حبات الرمان من بعضها ومن القشرة.

نضع حبات الرمان في وعاء مناسب للكمية التي يتم تقشيرها.

فوائد تناول فاكهة الرمان للجسم