« وصفة الناس الرايقة وربنا » .. حطي الفازلين مع زيت الزيتون في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق

ويحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الطبيعية فهو يحتوي على فيتامين (1a)ويحتوي على نسبة من الدهون ويحتوي ايضا عبر فيتامين (2b).

يستخدم العديد من السيدات الفازلين في فصل الشتاء كمرطب الطبيعي لترطيب البشرة بشكل ممتاز.

وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لترطيب للبشرة واليدين

اولا نقوم بإحضار ملعقتين كبيرتين من الفازلين .

ملعقة صغيرة من كلا من ( جل الصبار، النشا، زيت الزيتون، عصير الليمون).

نخلط جميع العناصر السابقة في إناء .

يجب أن نتأكد من أن الفازلين يتم ذوبانه بشكل جيد في حمام مائي قبل أن تستخدميه.

بعد ذلك، نقوم بإضافة كمية مناسبة من النشا إلى الخليط ويتم استمرار التحريك.

في النهاية، يتم إضافة بضع قطرات من الليمون إلى زيت الزيتون حتى تحصلي على نتائج رائعة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة