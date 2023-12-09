« وصفة الناس الرايقة وربنا » .. حطي الفازلين مع زيت الزيتون في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون مليء بالفوائد الطبيعي والتي تجعله في مقدمة المنتجات التي تدخل في صناعة الوصفات الطبيعية الخاصة بالتجميل، وايضا وجود زيت الزيتون شى أساسي في المنزل فهو يستخدم في الطعام ويستخدم في عمل وصفات طبيعية للشعر او للوجه أو للجسم .
ويحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الطبيعية فهو يحتوي على فيتامين (1a)ويحتوي على نسبة من الدهون ويحتوي ايضا عبر فيتامين (2b).
يستخدم العديد من السيدات الفازلين في فصل الشتاء كمرطب الطبيعي لترطيب البشرة بشكل ممتاز.
وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لترطيب للبشرة واليدين
- اولا نقوم بإحضار ملعقتين كبيرتين من الفازلين .
- ملعقة صغيرة من كلا من ( جل الصبار، النشا، زيت الزيتون، عصير الليمون).
- نخلط جميع العناصر السابقة في إناء .
- يجب أن نتأكد من أن الفازلين يتم ذوبانه بشكل جيد في حمام مائي قبل أن تستخدميه.
- بعد ذلك، نقوم بإضافة كمية مناسبة من النشا إلى الخليط ويتم استمرار التحريك.
- في النهاية، يتم إضافة بضع قطرات من الليمون إلى زيت الزيتون حتى تحصلي على نتائج رائعة.
فوائد زيت الزيتون للبشرة
- يعمل زيت الزيتون على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، ويساهم أيضًا في خفض ضغط الدم والوقاية من تصلب الشرايين.
- الحفاظ على صحة الدماغ يمكن أن يكون ممكناً بفضل زيت الزيتون، حيث إنه يساعد في الحماية من التلف الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.