"وصفة سحرية بمليون جنيه" .. استخدمي زيت الزيتون مع الحناء بهذه الطريقة السحرية وشوفي الفرق وهتدعيلي .. ابهري الكل بجمال شعرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد فى زيت الزيتون العديد من الفوائد سواء كانت للطعام او للشعر والجسم، واليوم سوف نستخدم زيت الزيتون فى تركيبة طبيعية مع الحناء للشعر مفيدة جدا، حيث تعد الحناء أحد أنواع النباتات التى نقوم بتجفيفها وطحنها حتى تستخدم على الشعر وهذا منذ القدم وأجدادنا يقومون بذلك الأمر، حيث يساعد هذا على إعطاء الشعر اللمعان الذى يحتاجه وتغذية فروة الرأس ومنع تساقط الشعر، لهذا سنقدم لكم تركيبة طبيعية مغذية للشعر فى السطور التالية.

تساعد خلطة الحناء وزيت الزيتون في معالجة العديد من مشاكل الشعر لما بها من فوائد متعددة منها مايلي:

تعطي الشعر النعومة واللمعان اللازم.

يمنع تكوين القشرة فى الشعر لوجود البروتينات فى زيت الزيتون المخلوط بالحناء.

يعالج بعض الأمراض الجلدية مثل الثعلبة.

يمنع تساقط الشعر ويزيد من كثافته وطوله.

تغذية الشعر بالعناصر اللازمة ومنع الهيشان.

كيفية عمل خلطة الحناء وزيت الزيتون

يمكن عمل هذه الخلطة بطرق بسيطة عن طريق التالى:

المكونات:

نصف كوب زيت الزيتون الخام.

كوب من الحناء.

ثلاث معالق من الماء الدافىء.

طريقة التحضير والإستخدام:

عندما نجهز المكونات السابقة نقوم بالخطوات التالية: