هتبقي ملكة جمال الكون.. ضعي "الموز على زيت الزيتون "وادعيلي...كانت فين الوصفة السحرية دي من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من البنات أو النساء بشكل خاص عن وصفة طبيعية لتفتيح البشره السمراء ولا يعرفون قيمة وفوائد زيت الزيتون مع الموز حيث زيت الزيتون والموز من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للبشرة، حيث يعملان على ترطيبها، وتغذيتها، وحماية من الجفاف، والالتهابات، والشيخوخة المبكرة.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم اهم التفاصيل

تعرف على فوائد زيت الزيتون للبشرة:

ترطيب البشرة: زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على ترطيب البشرة، ومنع جفافها.

تغذية البشرة: زيت الزيتون يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية البشرة، وتحسين مظهرها.

الحماية من الجفاف والالتهابات: زيت الزيتون له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من الجفاف والالتهابات.

مكافحة الشيخوخة المبكرة: زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

تعرف على فوائد الموز للبشرة:

ترطيب البشرة: الموز يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تساعد على ترطيب البشرة.

تغذية البشرة: الموز يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية البشرة، وتحسين مظهرها.

تفتيح البشرة: الموز يحتوي على مواد مبيضة تساعد على تفتيح البشرة.

مكافحة التجاعيد: الموز يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة التجاعيد.

تعرف على ماسك زيت الزيتون والموز للبشرة:

المكونات:

نصف ثمرة موز ناضجة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

تعرف على طريقة التحضير:

1. اهرسي الموز جيدًا.

2. أضيفي زيت الزيتون إلى الموز المهروس واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

3. ضعي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

4. اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.