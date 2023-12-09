متخليش حد ينصب عليك!!.. تعرف على الفرق بين "زيت الزيتون الأصلي والمغشوش"... من انهاردة مفيش حد هينصب عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كثير من الناس لايعرفون هذا الطريقة لتميز زيت الزيتون الأصل من المغشوش حيث زيت الزيتون هو أحد أهم الزيوت الغذائية في العالم، ويتميز بفوائده الصحية العديدة، مثل خفض نسبة الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. ومع ذلك، فإن انتشار زيت الزيتون المغشوش في الأسواق أصبح مشكلة حقيقية، حيث يصعب على المستهلك التمييز بين الزيت الأصلي والمغشوش.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم اهم التفاصيل تابعونا

تعرف على طرق التمييز بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

هناك عدة طرق يمكن للمستهلك من خلالها التمييز بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش، منها:

اللون:

يكون لون زيت الزيتون الأصلي مائلًا إلى اللون الأخضر عندما يكون قد عُصر حديثًا، وبعد ذلك يصبح مائلًا إلى اللون الأصفر الفاتح. أما زيت الزيتون المغشوش فقد يكون لونه أصفر أو بني أو حتى أسود.

اللزوجة:

يتميز زيت الزيتون الأصلي بلزوجة أكبر من الزيوت الأخرى.

الرائحة:

يتميز زيت الزيتون الأصلي برائحة قوية ومميزة يمكن تمييزها عن أي رائحة أخرى.

الحموضة:

تتراوح حموضة زيت الزيتون الأصلي بين 0.2 و0.8%، أما زيت الزيتون المغشوش فقد تكون حموضته أعلى من ذلك.

وضع الزيت في الثلاجة:

إذا تجمد زيت الزيتون في الثلاجة، فهذا يعني أنه أصلي، أما إذا ظل سائلًا فهذا يعني أنه مغشوش.

تعرف على نصائح لتجنب شراء زيت الزيتون المغشوش

هناك عدة نصائح يمكن للمستهلك اتباعها لتجنب شراء زيت الزيتون المغشوش، منها:

شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة:

مثل محلات البقالة التي تتمتع بسمعة طيبة، أو من مصانع إنتاج زيت الزيتون مباشرة.

قراءة الملصق بعناية:

للتأكد من أن الزيت أصلي، وأن تاريخ الإنتاج قريب.

*عدم شراء الزيت بسعر رخيص جدًا:

لأن زيت الزيتون الأصلي عادةً ما يكون أغلى من الزيت المغشوش.

تعرف على المخاطر الصحية لزيت الزيتون المغشوش

قد يتسبب تناول زيت الزيتون المغشوش في عدة مخاطر صحية، منها:

اضطرابات الجهاز الهضمي:

مثل الإسهال، والانتفاخ، والغثيان.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية:

مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

مشاكل في الكبد والكلى:

مثل تلف خلايا الكبد والكلى.

لذلك، من المهم أن يحرص المستهلك على شراء زيت الزيتون الأصلي من مصادر موثوقة، لتجنب التعرض للمخاطر الصحية المحتملة.