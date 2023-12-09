مكون كالسحر في مطبخك ... لتنظيف الفراخ والبط من الزفارة والريش والروائح الكريهة في ثواني هتبقي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني بعض ربات البيوت من تنظيف البط والفراخ وذلك لأنه يحتوي على ريش صغير بشكل كبير يصعب التخلص منه بسهولة، فضلا عن الوقت الذي تقضيه في تنظيف البط في المنزل لذلك يلجأ البعض منهم لإرسال البط في محل تنظيف الطيور لتوفير الوقت والمجهود، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا في تنظيف البط بكل سهولة وأيضا نقدم لكم خلطة مذهلة لازالة رائحة زفارة البط.
تنظيف البط من الزفارة والروائح الكريهة
يمكنك تنظيف البط من الزفارة والروائح الكريهة بسرعة الصاروخ من خلال بعض المكونات وتتمثل هذه المكونات في الآتي:
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ربع كوب متوسط الحجم من عصير الليمون.
- قدر مناسب من الملح الخشن.
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- بطة واحدة أو على حسب الرغبة.
خطوات تنظيف البط من الزفارة والروائح الكريهة
من خلال الخطوات التالية يمكنك تنظيف البط والفراخ والتخلص من الزفارة والريس الصغير بكل سهولة وسرعة والخطوات هي كالاتي:
- نحضر وعاء كبير ونضع به كمية من الماء.
- نرفع الوعاء على النار المرتفعة حتى يتم الغليان.
- نقوم بغمس البط فيها لمدة دقيقة.
- نقوم بازالة الريش الكبير حتى يتم ازالته جيدا.
- ثم نضع البط على النار مع الحرص أن تكون من بعيدة من النار نوعا ما.
- ثم نقوم بوضع كلا من الدقيق والملح ونفركها جيدا حتى نتخلص من الريش الصغير.
- يغسل البط جيدا بالماء ثم نقطعها وتغسل مرة اخرى.
- يتم وضع كلا من الخل وعصير الليمون والسكر ويقلب جيدا.
- ثم نقوم بوضع قطع البط داخل المحلول لمدة ساعة تقريبا.
- ثم نقوم بشطفه جيدا و يصفى ونضعه في الثلاجة أو يمكنك طهيه.