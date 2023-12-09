" ضاع عمرنا بنحطه في مكان غلط " .. خبير تكنولوجي يوصي بإبعاد " جهاز الراوتر " عن هذه الأماكن .. النت هيبقى طلقة

أفضل الأماكن المناسبة لوضع الراوتر بها

عند إختيار المكان الذي يتم وضع الراوتر به لابد من الأخذ في الإعتبار بعض الأمور وهي:

لابد من وضع الراوتر في مكان يتوسط المنزل حتى يتم توزيع الإشارة إلى جميع أركان المنزل.

لابد من التأكد من وجود الراوتر بعيدًا عن الأسطح الصلبة وذلك لأنه من المعروف أن هذه الأسطح تمنع توزيع الإشارة.

عدم وضع الراوتر قريبًا من أحواض السمك أو صنابير المياة وذلك لأن الماس يقوم بسحب الموجات اللاسلكية الموجودة في الهواء وبالتالي تضعف قوة الإشارة.

نصائح للمحافظة على قوة الإشارة

للحصول على إشارة قوية للواي فاي لابد من المحافظة على الراوتر واتباع هذه النصائح: