" ضاع عمرنا بنحطه في مكان غلط " .. خبير تكنولوجي يوصي بإبعاد " جهاز الراوتر " عن هذه الأماكن .. النت هيبقى طلقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح العالم بأكمله لا يستطيع العيش بدون انترنت، وأصبح وجود جهاز راوتر جزء لا يتجزأ من المنزل، وفي حالة توقف الشبكة لا تكون المشكلة في ذلك هو إنتهاء الباقة فقط ولكن توجد بعض المشكلات التي تتسبب في فقدان الشبكة أو ضعف الإرسال، ويبدأ الشخص في البحث عن هذه المشكلات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لذلك، وقد تكون المشكلة في ضعف الشبكة هو اختيار مكان غير مناسب لوضع الراوتر، لذلك لابد من إتباع النصائح لتقوية الشبكة والمحافظة على الراوتر.
أفضل الأماكن المناسبة لوضع الراوتر بها
عند إختيار المكان الذي يتم وضع الراوتر به لابد من الأخذ في الإعتبار بعض الأمور وهي:
- لابد من وضع الراوتر في مكان يتوسط المنزل حتى يتم توزيع الإشارة إلى جميع أركان المنزل.
- لابد من التأكد من وجود الراوتر بعيدًا عن الأسطح الصلبة وذلك لأنه من المعروف أن هذه الأسطح تمنع توزيع الإشارة.
- عدم وضع الراوتر قريبًا من أحواض السمك أو صنابير المياة وذلك لأن الماس يقوم بسحب الموجات اللاسلكية الموجودة في الهواء وبالتالي تضعف قوة الإشارة.
نصائح للمحافظة على قوة الإشارة
للحصول على إشارة قوية للواي فاي لابد من المحافظة على الراوتر واتباع هذه النصائح:
- تغيير الرقم السري الخاص بالراوتر لتجنب عملية سرقة الشبكة.
- تحديد عدد الأجهزة المقترنة بالشبكة.
- إخفاء الشبكة لتجنب اختراقها والوصول إليها بسهولة.
- استخدام الأجهزة التي تساعد على تقوية الإشارة وتسريع أداء الشبكة.
- وضع الراوتر في مكان مفتوح ومناسب لتوزيع الإشارة على جميع أجزاء المنزل.