الوصفة السحرية.. ضعي بذور الكتان مع زيت الزيتون واحصلي على شعر طويل.. مش هتحتاجي الكرياتين تاني بعد اليوم.. النتائج مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الشعر من أهم مظاهر الجمال عند كل سيدة حيث تعطيه اهتمام كبير وترغب في الحصول على شعر طويل وناعم ومفرود طوال الوقت مثل الحرير لذلك يمكن ان تلجأ الى استخدام طرق كثيرة غالية الثمن ولكن نتائجها بطيئة وغير جيدة لذلك جئنا اليك وصفة اليوم من بذور الكتان سوف تجعل شعر طويل وكثيف حيث يوصى بها عدد كبير من خبراء العناية بالشعر، فإن بذور الكتان لها فوائد صحية وتجميلية كثيرة ويمكن استخدام وصفة اليوم لترطيب وتنعيم الشعر الخشن والتخلص من الشعر المجعد وسوف نذكر لك هذه الوصفة بالتفصيل خلال هذا المقال.

وصفة بذور الكتان لتنعيم وتطويل الشعر احصلي على شعر ناعم مثل الحريم من خلال بذور الكتان بإضافة المكونات التالية: ا ملعقه زيت زيتون.

البعض من بذور الكتان.

القليل من الماء.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جوز الهند طريقة تحضير وصفة بذور الكتان أحضري وضعي بها اربع معالق من بذور الكتان في وعاء.

ثم ضعي عليها كوب من الماء واتركيها على النار حتى تمام الغليان وسوف تحصلين على مادة لزجة من البذور.

يمكنك تصفيتها واضافه زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز وتقليب المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

وقومي بوضعها على الشعر من الجذور حتى الاعتراف واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو المناسب لتحصلي على نتائج رائعة.