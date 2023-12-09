هتتصدم لما تعرف السبب ! سألت نفسك عن سبب وجود ثقف في القفل من الأسفل بجانب فتحة المفتاح وكشف السر على مدار السنين الي فاتت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 2تمر الايام والسنين وقد يكون البعض ليس على علم بفائدة الثقب الصغير المتواجد في اسفل الأقفال حيث انه يكون مخفي جزئيا فلا يلاحظه البعض ، وهو سبب يجعل الاشخاص يبعدون عن فكرة استخدام هذا الثقب الصغير ولا يعلمون فائدته، ولكن فئة نادرة من الناس فقط من يعرفون سبب وجود هذا الثقب ، ومزيد من التفاصيل حول سبب اختراع هذا الثقب في الاقفال تابعونا .

كشف السر الخاص بتواجد ثقب صغير في بعض الأقفال

الاقفال الحديدية هي وسيلة للحماية وغلق الابواب و النافذة وغيره لحماية الاغراض الشخصية ايضا ، وتحتوي بعض الاقفال على ثقب صغير جدا يوجد اسفل القفل وله اهمية كبيرة قد يجهلها البعض وترجع اهميته الى عدة اسباب منها :

• امكانية تشحيم القفل عبر هذا الثقب عن طريق استخدام الزيوت المخصصة للقفل .

• عدم تراكم المياه داخل القفل والتي تتم تصريفها عبر ذلك الثقب الصغير و يخرجها منه ويمنعه من الصدأ و التآكل .

اشهر انواع الأقفال و اهمية اختراعها

تعتبر الاقفال وسيلة أمان وحماية الأغراض والمتعلقات الشخصية سواء كانت داخل البيوت او المصانع او حتى الخزانات والا كانت عرضة للنهب والسرقة فهي مهمة بشكل كبير في حماية البيوت والصناديق الحديدية وغيرها من الاشياء و تتعد اشكال وانواع الأقفال ومنها :

• القفل العادي و الشائع بين العديد من الناس .

• القفل الحديث ما يسمى بالقفل الكمبيوتر .