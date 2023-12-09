معلومة متخطرش على بال اي حد ..!! معلومة خبير الهواتف الأمريكي هل كنت تعلم ماذا يحصل لهاتفك اثناء تشغيل وضع الطيران ..اعرف المعلومة الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بلا ادنى شك وما هو معروف في وقتنا الحالي أهمية الهواتف المحمول في ظل التطورات الحديثة للتكنولوجيا ، والذي يستخدمه نسبة كبيرة جدا من الأشخاص على وجه الارض والذي يقوم بدور رئيسي في قيام العديد من الوظائف واهتمامها لذلك هو جهاز منتشر ولا يستغني عنه احد لتنفيذ العديد من المهام ، ومن مميزات الهواتف المحمول ميزة وضع الطيران التي تفعل غالبا اثناء ركوب الطائرات ، ولكن تتعدد اهمية هذه الخاصية والتي سنتكلم عنها بشكل مفصل .

ميزات أهمية تفعيل وضع الطيران

تفعيل وضع الطيران له ادوار مهمة ومفيدة حول جوالك المحمول والتي تشمل :

• يتم تعطيل البلوتوث تلقائيا بمجرد تشغيل وضع الطيران والذي يسهم في الحفاظ على خصوصيتك وعدم التسلط او التعرض للسرقة او القرصنة .

• تتم استنفاذ البطارية عند استخدامك للهاتف تشغيل وضع الطيران تقل نسبة استنفاذ البطارية وتتيح لك الشحن السريع للهاتف.

• عند تشغيل وضع الطيران لا يعمل البلوتوث ابدا فلا تكون عرضة للاختراق ابدا .

من الفوائد المتاحة لك من خلال تشغيل وضع الطيران

تنصح شركات الطيران الركاب بتشغيل وضع الطيران اثناء السفر والتي يمنع اجراء المكالمات الهاتفية وطرق التواصل ولكن يمكنكم الاستفادة ايضا بتلك الخاصية المذهلة ومثالا على ذلك :

1-يستخدم وضع الطيران لعدم نفاذ البطارية بشكل سريع وبقاء الهاتف يعمل لفترة كبيرة .

2-يساهم وضع الطيران في زيادة عمر البطارية لمدة اطول .

3-من خلال وضع الطيران يتم فصل اتصال الانترنت حيث يعمل على توفير البيانات وحماية خصوصيتك .