موقف صدم الجميع .. فتاة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتسافر على متن الطائرة .. تعرف على ردة فعل الطيار المذهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبا ما نشهد مواقف غير متوقعة تلفت انتباهنا بشدة، وتلك اللحظات يمكن أن تكون لها تأثير قوي علينا. قد حدثت واقعة قبل فترة طويلة أثارت انتباه الجميع، حيث تم اضطرار إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية للعودة إلى المطار فور إقلاعها، وذلك بسبب نسيان إحدى الراكبات لرضيعها في المطار هذا الحادث أثار ضجة واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونتعرف على مزيد من التفاصيل عن فتاة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتسافر على متن الطائرة في المقال التالي.

فتاة سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتسافر على متن الطائرة