«إزاي عايشين ومنعرفش».. طول عمرك بتعملي السمك غلط حطيه في الخلاط فكره مجنونه متوقعتش تطلع كده .. وصفة من ذهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشعر الكثيرون منا بشغف تجاه تناول السمك، وذلك لأنه يعد من اللحوم الغنية بالكالسيوم وأوميغا 3، اللذين يلعبان دورا حيويا في بناء الجسم وتعزيز الذكاء. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تعزيز صحة العظام لدى الأطفال. لهذا السبب، تكرس النساء في المنازل جهودهن لتحضير السمك بانتظام، حيث يتبعن مجموعة متنوعة من الأساليب مثل الخبز في الفرن أو شويه على الفحم أو قليه في الزيت. ولاحظنا أن العديد من هؤلاء النساء قاموا بالبحث عن وصفات جديدة لتحضير السمك، حيث اكتشفن بعضهن طريقة جديدة وسهلة باستخدام الخلاط. تعد هذه الطريقة بسيطة وفعالة.

وصفة السمك في الخلاط

تتألف هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة التحضير، وسنقدم لكم شرحاً مفصلا لها فيما يلي.

المكونات:

قطع سمك خالية من الشوك والجلد.

ملعقة صغيرة من الكمون.

فص ثوم مفروم.

حبة بصل مفرومة.

رشة من الفلفل الأسود.

قليل من الشطة (حسب الذوق).

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

فلفل أصفر.

فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة من الثوم بودرة.

ملعقة صغيرة من البصل بودرة.

زيت للقلي.

بقسماط.

طريقة تحضير السمك في الخلاط:

نستعد الخلاط ونضع فيه السمك وجميع المكونات الأخرى. نقوم بفرم المكونات جيدًا في الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك، نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة ونغمسها في البقسماط. نسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة. نقوم بقلي الكرات في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون. بعد القلي، نقوم بوضع الكرات على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد. نقدم الكرات لجميع أفراد الأسرة مع البطاطس المقلية والسلطة والأرز.

ستجدون أن الجميع سيستمتعون بهذه الوجبة الشهية من السمك، والتي يمكن تسميتها بكفتة السمك.