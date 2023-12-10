ازاي عايشين ومنعرفش ؟.. ارمي الخيار في المياه المغلية وتعالي أقولك أعملي بيه إيه.. وصفة جهنمية 2% بس اللي عندهم علم بيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتل الخيار مكانة مهمة كخضرة ذات فوائد صحية عديدة، إذ يعتبر مفيدا للجسم ويستخدم في مجموعة متنوعة من الأطعمة يمكن إضافته إلى السلطة أو تناوله مع الجبنة، مما يمنح الجسم تركيبة غذائية غنية بالإضافة إلى ذلك، يمكن شربه بمزجه مع الليمون والنعناع لتحقيق فوائد تخليص الجسم من السموم ويمكن أيضا استخدام الخيار كمكون في وصفات العناية بالبشرة، حيث يعزز من نضارتها ويضيف إليها حيوية ومن بين الطرق السهلة للاستفادة من الخيار، يمكن وضعه في الماء المغلي لصنع خيار مخلل بطريقة بسيطة وفعالة.

ماهي فوائد الخيار