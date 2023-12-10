ازاي عايشين ومنعرفش ؟.. ارمي الخيار في المياه المغلية وتعالي أقولك أعملي بيه إيه.. وصفة جهنمية 2% بس اللي عندهم علم بيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتل الخيار مكانة مهمة كخضرة ذات فوائد صحية عديدة، إذ يعتبر مفيدا للجسم ويستخدم في مجموعة متنوعة من الأطعمة يمكن إضافته إلى السلطة أو تناوله مع الجبنة، مما يمنح الجسم تركيبة غذائية غنية بالإضافة إلى ذلك، يمكن شربه بمزجه مع الليمون والنعناع لتحقيق فوائد تخليص الجسم من السموم ويمكن أيضا استخدام الخيار كمكون في وصفات العناية بالبشرة، حيث يعزز من نضارتها ويضيف إليها حيوية ومن بين الطرق السهلة للاستفادة من الخيار، يمكن وضعه في الماء المغلي لصنع خيار مخلل بطريقة بسيطة وفعالة.
ماهي فوائد الخيار
من بين الفوائد البارزة للخيار:
- تحسين عملية الهضم: يحتوي الخيار على الفيتامينات والألياف الغذائية والماء، مما يعزز عملية الهضم ويساهم في علاج عسر الهضم.
- تعزيز صحة العظام: يحتوي الخيار على فيتامين K والكالسيوم، اللذان يلعبان دورا حيويا في تقوية العظام.
- دعم صحة القلب والأوعية الدموية: يحتوي الخيار على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين K، وهي المكونات التي تسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.
ماهي طريقة عمل الخيار المخلل
يوجد طريقة سهلة وفعالة لتحضير الخيار المخلل، وفيما يلي المكونات والخطوات:
المكونات:
- كيلو خيار بحجم صغير.
- ربع كوب خل أبيض.
- ملح الطعام وشطة.
- شرائح ليمون.
- ملعقة عصير ليمون.
طريقة تحضير الخيار المخلل:
- في حلة، قومي بغلي كمية مناسبة من الماء.
- ضعي الخيار في الماء المغلي واتركيه لمدة حوالي 10 دقائق.
- استخرجي الخيار من الماء المغلي واتركيه يبرد في الماء الفاتر قليلاً قبل بدء عملية التخليل.
- في وعاء، قومي بمزج الماء المغلي مع الملح والشطة، ثم أضيفي الخل وعصير الليمون.
- أضيفي المحلول الذي قمت بتحضيره إلى الخيار.
- بعد إضافة المحلول، ضعي ملعقة زيت على السطح، ثم أغلقي البرطمان بإحكام.
ستحظى بخيار مخلل لذيذ بعد فترة قصيرة، ويمكن تقديمه كمكمل شهي لوجباتك اليومية.