“سيارة الغلابة وصلت” .. قرار عاجل من الحكومة بطرح سيارة النترا في السوق المصرية للمواطنين بدون مقدم وبالتقسط المريح .. هتركب عربيات ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت شركة إيتامكو، الوكيل الحصري لتسويق وبيع السيارات في إحدى الشركات العالمية لصناعة السيارات، عن نيتها إطلاق سيارة جديدة في أسواق مصر، ويتعلق الأمر بنموذج “هيونداي النترا اتش دي” يأتي هذا في إطار التزام الشركة ببرنامج التحديث، حيث تعمل على تعزيز جهودها بالتعاون مع الحكومة المصرية يشمل هذا البرنامج إمكانية استبدال سيارات الأفراد القديمة بسيارات جديدة دون الحاجة لدفع أي مقدم مالي.

ميزة استبدال السيارة القديمة بالجديدة

تقدم الحكومة المصرية للمواطنين فرصة مذهلة والتي تتضمن إمكانية تبديل السيارات القديمة بسيارات أخرى جديدة هيونداي النترا اتش دي، مع العلم أن ذلك لا يشترط فيه أن يتم دفع مبلغ مقدم حيث أن الحكومة تسهم في ذلك بتقديم الدعم للمواطنين بقيمة تبلغ ٢٢ ألف جنيه لتيسير الأمر على المواطنين لكي يتمكنوا من امتلاك سيارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لدفع ثمن السيارة على مدار عدة سنوات، وكذلك يمكن دفع المواطن المبلغ بشكل كامل نقداً والذي يبدأ من مبلغ 600 ألف جنيه.

كيفية الحصول على سيارة النترا الجديدة

للراغبين في امتلاك سيارة النترا الجديدة، يتاح لهم الحصول عليها من خلال الخيارين التاليين:

يمكنك أولاً الحصول على قرض مخصص لشراء السيارة من أي بنك، حيث يتم دفع مبلغ السيارة بالكامل.

يمكن أيضًا تقسيط المبلغ المطلوب على فترة تصل إلى 10 سنوات، دون الحاجة إلى دفع أي مبلغ مقدم.