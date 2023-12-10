بدون صبغة ولا كيماويات .. وصفة جهنمية لصبغ الشعر الأبيض بمكون ميخطرش على بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من ظهور الشعر الأبيض فهو بمثابة الكابوس خاصة إذا ظهر في سن مبكر، لذلك تقوم الكثير منهن بمحاولات عديدة لمعرفة الحل الأمثل للتخلص من تلك المشكلة بعيدا عن استخدام الصبغات الكيميائية التي قد تترك أثرا سلبيا على فروة الشعر لذلك ينصح الخبراء بتجربة الوصفات الطبيعية التي لا تلحق أي ضرر بالشعر ومن هذه المواد القهوة، مع أن أثرها قد لا يدوم لفترة طويلة، إلا أنها تساعد في الحصول على شعرٍ أغمق لونًا بدرجة أو درجتين، وتغطية الشعر الأبيض.

وصفة القهوة

تعد القهوة من الوصفات الفعالة التي تحمي من ظهور الشيب في الشعر مبكراً، ويعود ذلك إلى الفيتامينات والمعادن المتوفرة لديها وتحفز نمو بصيلات الشعر، كما تساعد على إفراز الصبغة السوداء، كما أنها تعالج الشعر من التقصف والهيشان، وفيما يلي نوضح كيفية تحضير وصفة القهوة للشعر الأبيض.

المكونات

2 كوب من الماء المغلي

كوب كبير من القهوة الداكنة

غطاء الاستحمام

طريقة الاستخدام

في وعاء على نار عالية الحرارة، ضعي الماء واتركيه حتى تمام الغليان.

قومي بخفض درجة الحرارة إلى الدرجة المتوسطة، ثم أضيفي مسحوق القهوة تدريجيا مع التقليب، واتركيها على النار لمدة 5 دقائق

يرفع الوعاء من على النار، ثم تترك القهوة تنقع لمدة 10 دقائق أخرى.

ضعي القهوة في وعاء كبير، انقعي شعرك بمحلول القهوة، بحيث يكون رأسك مقلوباً رأساً على عقب.

اغسلي شعرك بمحلول القهوة للتأكد من تغطيته كاملاً وبشكلٍ متساوٍي.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام، واتركيه لمدة ساعة ونصف على الأقل.

اغسلي شعرك بالماء البارد والبلسم وتجنبي استخدام الشامبو.

كرري هذه العملية عدة مرات للوصول إلى النتائج المطلوبة

ويمكن إضافة زيت الزيتون للوصفة حيث يمنح الشعر الجاف الترطيب ويقويه، يقوي الشعر المصبوغ ويعالج التلف، وأيضا يعالج تقصف الشعر، ويساعد في التخلص من القشرة.