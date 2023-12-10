هتخلصك من مشاكل كتير.. ماذا يحدث للجسم عند شرب المياه على الريق صباحًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينصح الأطباء بتجربة شرب الماء على الريق يوميا، خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من التعب المستمر، نتيجة إصابتهم ببعض المشكلات الصحية الناتجة عن العادات اليومية الخاطئة، حيث نحتاج دائما إلى شرب الماء طوال اليوم للحفاظ على صحة أجسامنا، إلى جانب ذلك يمنح شرب الماء على الريق فوائد عديدة في تنشيط الدورة الدموية، وتحسين صحة الشعر والبشرة وتطهير القولون، وفوائد أخرى عديدة.

فوائد تناول الماء على الريق

التعود على شرب الماء عند الاستيقاظ كروتين صحي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، لذلك قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد شرب الماء على الريق والتي جاءت كالتالي:

المساعدة في إنقاص الوزن

أثبتت الدراسات أن الماء يساعد في حرق السعرات الحرارية في الجسم، حيث يعمل الماء على تعبئة المعدة والحد من الشهية والتقليل من تناول الطعام، لذلك يساعد الماء في تخفيض الوزن بصورة ملحوظة، ويذكر أن أطباء التغذية والتخسيس يلزمون الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على الإكثار من شرب الماء يوميا وخاصة على الريق.

يقي من الإصابة بحصى الكلى

أكدت إحدى الدراسات التي أقيمت للكشف عن أهمية الماء بأن شرب كأسين من الماء على الريق يعد من أفضل العلاجات التي تخفض احتمالية الإصابة بحصى الكلى، حيث أن الماء يخفف الحمض في الجسم وبالتالي يمنع تكون الحصى، كما يساعد شرب الماء في الصباح على طرد السموم وإخراجها على هيئة عرق أو بول.

نضارة البشرة

يساعد الماء في ترطيب البشرة وتخليص الجسم من السموم التي تسبب ظهور الحبوب والمشكلات المختلفة بالجلد، من خلال تعويض البشرة والجلد عما فقدته من ترطيب أثناء النوم، لذلك مع شرب الماء يوميا على الريق فسوف تبدو البشرة أكثر شباب وحيوية، وتتأخر فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

يجعل الشعر أكثر حيوية

من فوائد شرب الماء على الريق أنه قد يساعد على تعزيز لمعان الشعر، إذ قد يساهم الماء في تزويد الشعر بالعناصر الغذائية التي قد يحتاجها، مثل النحاس الذي يساعد في الحفاظ على لون صحي للشعر، والكالسيوم الهام للمعان الشعر، وتنشيط النهايات العصبية الموجود في جذور الشعر، مما قد يزيد الشعر حيوية وجمالا.

تحسن التمثيل الغذائي في الجسم

إن شرب الماء على الريق يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم، من خلال تخفيف الضغط على المعدة وبالتالي تحسين الهضم، وإخراج الفضلات من الجسم بشكل طبيعي الأمر الذي يساعد في تقليل الشعور بالإمساك حتى بعد تناول مختلف الأطعمة، حيث إن عملية التمثيل الغذائي تزداد بنسبة 25% عند شرب الماء على الريق.