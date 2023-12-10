مش هتلحقى تنقذى العيال .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بهذه الطريقة تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان

أخطاء سلق البيض تسبب موتك

معروف أن الأطفال لديهم مناعة أقل من البالغين وهم غالبًا غير مجهزين بمناعة كافية لمقاومة الجراثيم والميكروبات التي يمكن أن يتعرضوا لها من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، لذا يكونون عرضة بشكل أكبر لمخاطر التسمم الغذائي خصوصًا عند تناولهم البيض المسلوق. تزداد هذه المخاطر بفعل الضغوط والمسؤوليات التي تقع على عاتق الأمهات والتي تجبرهن في بعض الأحيان على تجهيز وجبات الإفطار بسرعة للأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة، ونتيجة لهذا الضغط يمكن أن يتم تقديم البيض المسلوق على الإفطار حتى إذا لم يكن ناضجًا بشكل كامل دون أن تكون الأم على دراية بأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث حالات تسمم.

الوقت اللازم لسلق البيض

أكدت وزارة الصحة أن تناول البيض غير نيء أو نصف نيء يمكن أن يسبب العديد من الأمراض وخاصة حالات التسمم في بعض الحالات، بالإضافة إلى ذلك أشارت الوزارة إلى أن طهي البيض لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في ظهور مشكلات صحية لهذا من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا الوقت المناسب لتسوية البيض، والذي يجب أن يكون ما لا يقل عن 15 دقيقة كاملة، مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح أو الخل الأبيض للمساعدة في قتل الجراثيم.