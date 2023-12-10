«هتغير وجهه نظرك ».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. اتحداك تكون عارفها قبل كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت الهواتف المحمولة ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا الحديثة ولا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، وذلك بسبب أهميته في إنجاز المهام والأعمال في مختلف المجالات في دول العالم، وبالأخص الإنترنت ودوره الحيوي في حياة كل فرد، حيث أصبح من الخصائص الرئيسية للعصر الحديث لكل فرد. يلعب الهاتف المحمول دورًا هامًا بسبب مزاياه ومميزاته المتعددة، وخاصة خاصية الوضعية الجوية، التي يعتقد البعض أنها تقتصر على تفعيلها خلال السفر بالطائرة فحسب، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فهناك العديد من المميزات الأخرى لهذه الخاصية سنوضحها في الأسطر القادمة.

مميزات خاصية وضع الطيران بالهاتف في الهواتف المحمولة، تعد ميزات تفعيل هذه الميزة متعددة حيث يعمل وضع الطيران على الاقتراحات التالية: عند تعطيل البلوتوث، يتم الحفاظ على سلامة بيانات الهاتف.

تسهم في تسريع عملية شحن البطارية من خلال وضعية الطيران.

عندما يتم اختيار وضع الطيران، يتوقف تلقائيًا تشغيل البلوتوث. أهمية استخدام خاصية وضع الطيران بالهاتف تعتمد شركات الطيران على وظيفة وضع الطيران لتوجيه المسافرين لتنشيطها بعد صعودهم على متن الطائرة لحظر المكالمات والرسائل أثناء الرحلة ، ولكن من الضروري الاستفادة من هذه الوظيفة في عدة استخدامات أخرى ، بما في ذلك ما يلي: تساعد خاصية وضع الطيران في تسريع عملية شحن الهاتف.

تفعيل هذا الميزة يضمن الحفاظ على حماية البطارية لأطول وقت ممكن.

عند تفعيل وضع الطيران، يحدث انقطاع الاتصال بالإنترنت.