“لو ببلاش اوعي تشترية” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك

احذر شراء زيت الطعام مجهول المصدر

أصبحنا الآن نعيش في مجتمعات تغيب عنها الضمير وتهيمن عليها الطمع المادي، في ظل الأوضاع الصعبة وارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة زيت الطعام، قام بعض الأشخاص باستغلال الأزمة والاستفادة منها قدر الإمكان، حيث اشتروا زيت الطعام المستعمل بأسعار زهيدة جدًا وقاموا بإعادة تدويره وبيعه بأسعار مخفضة للمواطنين، بالرغم من ارتفاع الأسعار وجهل الناس بجودة الزيت، إلا أن الكثير منهم اضطروا لشرائه لسد احتياجاتهم، ومع ذلك حذرت وزارة الصحة من القيام بذلك لأنه يعد خطرًا على صحة المستهلكين.

ما هي أضرار الزيوت المُعاد تدويرها

أكدت وزارة الصحة أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة يفقدها خواصه، وبذلك يصبح ذات تأثير ضار على صحة الإنسان لأنه يسبب تليف الكبد وتدمير الجهاز المناعي للجسم نتيجة لاستخدام المواد مجهولة المصدر في إعادة التدوير بنفس شكل الزيوت العادية، لذلك لابد من التوقف عن شرائه فورا.