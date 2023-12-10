“لو ببلاش اوعي تشترية” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذير! يوجد سم قاتل في منزلك! لقد ارتفعت أسعار زيت النبات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ونظرًا لأهمية الزيت في إعداد الأطعمة والوصفات المتنوعة وعدم الاستغناء عنه، فإن شرائه أصبح ضرورة ملحة للجميع، وبسبب جشع التجار، يتم إعادة تدوير زيت الطعام المستخدم وطرحه في الأسواق بشكل مميز حتى يصعب على الكثيرين التمييز بينه وبين الأنواع الأخرى، ولذلك فإننا نقدم لكم كافة المعلومات المهمة في الفقرات التالية.
احذر شراء زيت الطعام مجهول المصدر
أصبحنا الآن نعيش في مجتمعات تغيب عنها الضمير وتهيمن عليها الطمع المادي، في ظل الأوضاع الصعبة وارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة زيت الطعام، قام بعض الأشخاص باستغلال الأزمة والاستفادة منها قدر الإمكان، حيث اشتروا زيت الطعام المستعمل بأسعار زهيدة جدًا وقاموا بإعادة تدويره وبيعه بأسعار مخفضة للمواطنين، بالرغم من ارتفاع الأسعار وجهل الناس بجودة الزيت، إلا أن الكثير منهم اضطروا لشرائه لسد احتياجاتهم، ومع ذلك حذرت وزارة الصحة من القيام بذلك لأنه يعد خطرًا على صحة المستهلكين.
ما هي أضرار الزيوت المُعاد تدويرها
أكدت وزارة الصحة أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة يفقدها خواصه، وبذلك يصبح ذات تأثير ضار على صحة الإنسان لأنه يسبب تليف الكبد وتدمير الجهاز المناعي للجسم نتيجة لاستخدام المواد مجهولة المصدر في إعادة التدوير بنفس شكل الزيوت العادية، لذلك لابد من التوقف عن شرائه فورا.