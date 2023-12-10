خلى بالك قبل ما تتدبس ..7 علامات إذا وجدتها في النساء ابتعد عنها ولا تتزوجها لهذه الأسباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فترة الخطوبة تعتبر واحدة من أهم المراحل في حياة الشباب والفتيات حيث تمنحهم الفرصة للتعرف على بعضهم البعض بشكل أولي. يُجرى خلال هذه الفترة تقييم لمدى التوافق والتناسب بين الأشخاص، وتبرز سبعة صفات يجب أن تكون في اعتبارهم عند البحث عن الشريك المستقبلي، ينبغي للأفراد أن يكونوا حذرين وينتبهون إلى وجود هذه الصفات للتحقق من توافقها مع تطلعاتهم وقيمهم تستند هذه الإرشادات إلى مشورة عدد من العلماء والمشايخ، ففي هذا السياق سنقدم تصنيفًا لأنواع الفتيات التي يجب التفكير بعناية قبل الزواج منهن مع التركيز على ضرورة اتخاذ قرار زواج مستنير، ستتعرفون على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في الفقرات التالية.

تصريحات مهمة للدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر

في هذا السياق قدم الدكتور محمد وهدان من جامعة الأزهر مجموعة من الإرشادات أثناء مشاركته في إحدى البرامج التلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، تلك النصائح تعتبر ذات أهمية بالغة للشباب والفتيات لمساعدتهم في اختيار شركاء حياتهم وتتضمن هذه النصائح:

الحذر من النساء الحنون حيث قد يكون لديهن اهتمام كبير بأطفالهن ولكن في بعض الحالات قد يهملن احتياجات زوجهن.

تجنب التعامل مع النساء المستفزات حيث يمكن أن يكونوا أنانيين ويضعون احتياجاتهم الشخصية في المقام الأول دون مراعاة لشريكهم

يجب أن تكون حذرًا من النساء الأنانيات أو النساء النرجسيات اللواتي يركزن بشكل زائد على اهتماماتهن الشخصية ويظهر لديهن حب كبير لأنفسهن.

كما ينبغي تجنب التعامل مع النساء السطحيات اللواتي يهملن الأمور الهامة ويُولين اهتمامًا فقط لمظهرهن الخارجي.

وعلى الجانب الآخر يجب أن تكون حذرًا من النساء الثرثارات اللواتي قد يفشين أسرار منازلهن وحياتهن للجميع من حولهن.