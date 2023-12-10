إزاي عايشين ومنعرفش؟ … هل تعرف ماذا تفعل جوزة الطيب في الجسم؟… لن تتوقع ما يحدث بجسمك عند استخدامها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سلطت الدكتورة سينتيا الحاج، خبيرة علم التغذية والغذاء الضوء على أهمية تناول جوزة الطيب الذي تتميز برائحتها العطرية وطعمها الفريد، حيث تحتوي عشبة جوزة الطيب على مركب الميريستسين الذي يحتوي على العديد من المزايا لجسم الإنسان، فعند خلط جوزة الطيب مع الشاي فإن ذلك يؤدي إلى تقوية طاقة الجسم ومنح الجسم الحيوية والنشاط، كما يعمل هذا الخليط على تقوية جهاز المناعة وبالتالي مقاومته للعديد من الأمراض، حيث تحتوي العشبة أيضاً على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض.

تحضير الشاي وجوز الطيب

هناك مجموعة من الخطوات التي ينبغي إجراؤها من أجل تحضير خليط الشاي الأخضر وجوزة الطيب وهي ما يلي:

تسخين الماء في البداية في إناء على النار.

وضع كيس الشاي في كوب الشاي، وفي حالة استعمال أوراق الشاي فقم بوضعها في الابريق المخصص لذلك.

ضع جوزة الطيب على الشاي.

اسكب الماء المغلي فوق الشاي وجوزة الطيب.

اترك الخليط من 3 حتى 5 دقائق.

يمكنك إضافة السكر إلى الخليط وتحريكه جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

فوائد جوزة الطيب الصحية

كما ذكرنا أن جوزة الطيب لها العديد من الفوائد على جسم الإنسان ومنها ما يلي:

تحتوي جوزة الطيب على خصائص مضادة للأكسدة والتي تعمل على مكافحة الخلايا الضارة داخل الجسم.

تساعد جوزة الطيب على تحسين عملية الهضم.

تقلل من مشاكل الانتفاخ والغثيان.

تحتوي العشبة على مكونات طبيعية لها دوراً مهماً في تقليل الالتهابات.

تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وتنظيمه.