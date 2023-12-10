لم يفعلها أحد من قبل .. علماء: قريبًا ستشحن جوالك مرة واحدة كل شهر .. ياترا اي السر ورا الخبر ده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميعا نستخدم الهواتف بشكل كبير في حياتنا اليومية ، وقد يتعرض بعض منا الي اقاف الهاتف بسبب انتهاء طاقة البطارية الخاصة بالهاتف ، وهذا يسبب ازعاج للعديد منا وايضا بعرض البعض لمشاكل في حالة الاحتياج الشديد للهاتف ، ولكي يتم حل تلك المشاكل عمل بعض العلماء علي استدامه شحن البطارية فترة اكبر ، وهذا وقد وردنا نبأ سار حمَله علماء في جامعة كامبريدج البريطانية، لمستخدمي الجوالات الذكية، يعِدهم ببقاء شحن هواتفهم لمدة شهر قبل نفاد الطاقة.

Vaire الذراع التجارية للفريق

يعمل العلماء على تطوير شريحة إلكترونية من أشباه الموصلات يمكنها العمل بكفاءة عالية بحيث لا تحتاج الأجهزة إلى الشحن إلا 12 مرة في السنة ، ويقوم بتطوير الشريحة شركة فير “Vaire”، وهي واحدة من 12 شركة ناشئة في مجال أشباه الموصلات تدعمها الحكومة لوضع بريطانيا في طليعة هذا النوع من الصناعات ، وقد أعلنت الحكومة عن برنامج مدته عامان بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني، سيقوم بتوجيه عدد قليل من الشركات الناشئة لمساعدتها على “إحداث ثورة” في حياة الشعب البريطاني، ومن بينها شركة “MintNeuro” وهي شركة اخترعت زرعًا صغيرًا في الدماغ بحجم حبة الفلفل يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من أمراض مثل مرض باركنسون والصرع.

تحسين عمر بطارية الهواتف

وشريحة “Vaire” الدقيقة التي يمكنها تحسين عمر بطارية الهواتف الذكية ، تعتمد الفكرة على تصميم معالج شرائح السيليكون الذي يحتاج إلى ما يقرب من الصفر من الطاقة لتشغيله؛ مما يعني أن هناك حاجة أقل لبطارية أفضل، وقال شون ريدموند، الرئيس التنفيذي لشركة “SiliconCatalyst.UK” التي تدير المشروع: “إذا تمكنوا حقًّا من تنفيذ هذا الوعد؛ فهذا يعني أنه سيكون لديك هاتف محمول يستمر شحنه شهرًا وليس يومًا”.