“سم قاتل في البيض ” .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تجعله يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. اعرفيها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في حال كنت تقوم بسلق ابيض بتلك الطريقة الخطيرة توقف فوراً عن إتباع هذه الطرق الخاطئة في تحضير البيض وسلقه، فمن الضروري إتباع الأساليب الصحية أثناء تحضير الطعام حتى لا نُصاب بأي أذى عند استخدام الطرق الخاطئة، لاسيما أن البيض يوجد به العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم لينمو بشكل صحي ولكي تحصل على تلك الفوائد بشكل جيد احرص على إتباع كافة سبل السلامة عند تحضير الطعام.

يتبع بعض الأشخاص أثناء قيامهم بعملية سلق البيض ببعض الأساليب الخاطئة التي تعد من الأمور الخطيرة على صحة الإنسان، وتعتبر أبرز تلك الأساليب أن هؤلاء الأشخاص لا يقوموا بوضع البيض يغلي على النار المدة الكافية التي تجعله يكتمل النضج، وهذا يعد أمراً خطيراً فعندما لم يكتمل نضج الصفار الذي يوجد في البيض يؤثر على صحة من يقوم بتناوله وربما يصل الأمر إلى إصابة الشخص بالتسمم الغذائي، فضلاً عن مخاطر ترك البيض يغلي على النار لمدة طويلة لذلك ننصح بوضع البيض على النار مدة مناسبة حتى تمام النضج.

طريقة سلق البيض بشكل صحي

لابد من طهي البيض بطريقة صحية حتى تحصل على فوائده وتبتعد عن مخاطره، وأفضل الطرق لسلق البيض وتحضيره ليتم تناوله هي: