دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن تخيل شدة ألم ذلك الشمع الذي يتراكم بشكل مثير للغاية ويؤدي إلى ضيق شديد وقلق من حدوث أمر خطير لا يمكن معالجته، بالإضافة إلى أن شكل الشمع في الأذن غير جميل وبناء على ذلك يلجأ الكثير ممن يعانون من هذا الأمر إلى الطبيب ليخلصهم من هذا الألم، ولكن هناك من لا يفضل زيارة الأطباء بشكل مستمر فيبحث عن طرق طبيعية تخلصه من ذلك بوصفات سهلة وبسيطة وهذا ما سنتعرف عليه بشكل مفصل.

إمكانية إزالة شمع الأذن من المنزل؟

إذا كنت تعاني من ألم في الأذن بسبب وجود الشمع فيها وترغب في تنظيفها في المنزل بوصفة طبيعية فهناك وصفات متعددة، ولكن تحتاج إلى حذر شديد عند استخدامها ويعود ذلك إلى حساسية الأذن باعتبارها عضو حساس للغاية، وفي نفس الوقت يجب متابعة الطبيب في حالة كان هذا الأمر متعلق بالأطفال؛ لأنه لا يمكن المخاطرة بالأطفال بأي شكل كان حتى لا ينقلب الأمر بالسوء.

ما خطوات تنظيف الأذن من الشمع في المنزل؟

يمكن اللجوء إلى تلك الوصفة إذا عجزت عن الذهاب إلى الطبيب إما للشعور بالألم في منتصف الليل أو وجودك في مكان يبعد عن الطبيب بمسافات كثيرة، وهذه الخطوات تتمثل في:

نقوم بإحضار كمية من الماء وتسخينها على البوتاجاز مع مراعاة أن درجة الحرارة ما بين 37 و 40

ثم ترك الماء يبرد بعض الشيء ووضعه بعد ذلك في سرنجة

ثم بعد ذلك نقوم بوضعها في الأذن من الأعلى بشكل خفيف إلى أن يذوب الشمع تماما

بعد مرور عشر دقائق تجد أن الشمع قد ذاب بشكل نهائي مع الماء

إذا شعرت بألم في تلك الوصفة فهذا أمر طبيعي أما إذا زاد الألم فيجب زيارة الطبيب على الفور .

“ياريتني كنت جربتها من زمان” .. أسهل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت في 3 دقائق وبدون ألم .. هتنضفها ببلاش!!

“ياريتني كنت جربتها من زمان” .. أسهل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت في 3 دقائق وبدون ألم .. هتنضفها ببلاش!!