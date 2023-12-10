"ضاع عمرنا واحنا منعرفش أهميته" .. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. مش هتصدق اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معلومات مذهلة ربما لم تكن تعرف عنها شئ قبل ذلك بشأن تفعيل خاصية وضع الطيران على الهاتف المحمول، حيث أنه في ظل التطورات التي تطرأ على عالم التكنولوجيا نجد أن هناك الكثير من التحديثات الجديدة التي تظهر والتي توفر وتسهل الكثير من الأمور على الأشخاص أثناء إنجاز العديد من الأعمال والمهام في مختلف المجالات حول جميع دول العالم، ولعل من أبرز تلك التحديثات خاصية وضع الطيران التي عند تفعيلها يستفيد مستخدمي الهواتف بالعديد من الأشياء وهذا ما سنطلعكم عليه خلال هذا المقال.

يوجد عدة مميزات يمكن الاستفادة منها عند القيام بتفعيل هذه الخاصية على الهاتف المحمول، وذلك مثل :

تساعد هذه الخاصية في تسريع شحن الهاتف عند وضعه في الشاحن.

كذلك تحافظ هذه الخاصية على طول عمر البطارية من نفاذ الشحن.

يمكنك عدم استقبال أي مكالمات أو رسائل لا ترغب فيها عند تفعيل هذه الخاصية.

عند تفعيل وتنشيط وضع الطيران يتم إغلاق البلوتوث بشكل تلقائي.

عند تفعيلها يتم قطع الإنترنت من الهاتف.

أهمية استخدام وتفعيل خاصية وضع الطيران على الهواتف

شركات الطيران تستخدم خاصية وضع الطيران وذلك عند إقلاع الطائرات حيث تقوم بتوجيه جميع المسافرين إلى تفعيل خاصية وضع الطيران على متن الطائرة وذلك لحظر أي مكالمات أو رسائل أثناء الإقلاع في الطائرة، وذلك منعاً لتأثير شبكات الهاتف على الشبكات التي يمكن من خلالها تواصل الطاقم الموجود على الطائرة مع الطواقم الموجودة على الأرض.