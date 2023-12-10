خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر من التعرض لاختراق حساب الواتساب الخاص بك وسرقته من قبل المخترقين ويمكنك التأكد من ذلك من خلال الإشارات الواضحة التي تؤكد أن حسابك تم اختراقه، حيث أن هذه الفترة ظهرت تلك الظاهرة بشكل كبير فيقوم بعض الأشخاص المجهولين باختراق تطبيق الواتساب ومن ثم سرقة البيانات الخاصة بصاحب الحساب ويمكن استغلالها بشكل سيئ، لذلك لابد من إتباع الخطوات التي تمكنكم من حماية حساباتك على تطبيق الواتساب وعدم تعرضه للسرقة، وهذا ما سنحدثكم عنه خلال مقالنا.

العلامات التي تشير إلى أن الواتساب مراقب

إذا شعرت بوجود تلك العلامات الغريبة تظهر أمامك عند استخدام تطبيق الواتساب أو في حال لم تستخدمه، عليك الإنتباه سريعاً لأنها علامات على مراقبة حسابك:

إذا ظهر أمامك أن الهاتف بطيء وغير سريع عند استخدام تطبيق الواتساب وخصوصاً في الوقت الذي تقوم بإرسال واستقبال الرسائل، فهذا دليل على عدم أمان حسابك.

إذا ظهر أمام أصدقائك أنك نشط وفي هذا الوقت أنت لا تستخدم الحساب.

عند ظهور أي حالات خاصة بك على حسابك على الواتساب وإنت لم تقم بنشرها.

كيفية حماية حسابك على الواتساب من السرقة والاختراق؟

يمكن لأي شخص لديه حساب على تطبيق الواتساب أن يقوم بحمايته من أن يتعرض للاحتراق أو السرقة وذلك من خلال بعض الخطوات مثل الآتي :