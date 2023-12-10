هيبقى وشك منور زي الكوريين” .. استخدمي كريم بانثينول بهذه الطريقة لتحصلي على نتائج مذهلة بأقل تكلفة ممكنة .. هتقولي ياريتني جربته من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة كريم بانثينول من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة ومن أكثر الوصفات الفعالة والمثالية في توحيد لون البشرة ومنحها النضارة والنعومة الكافية وتعطيكي بشرة نقية وخالية من التصبغات والاستمرار والبقع الداكنة وتحتاج إلى بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت وهي وصفة كريم بانثينول وجيل الصبار والجلسرين.
وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة
كل ما نحتاج إليه لعمل هذه الوصفة والحصول على بشرة نصية وخالية من أي اسمرار وبقع داكنة هذه المكونات البسيطة:
- ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.
- نصف علبة صغيرة من كريم بانثينول.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من جيل الصبار.
- ملعقتين كبيرة من مادة الجلسرين.
وصفة كريم بانثينول والقهوة والليمون
بعد أن قمنا بالتحدث عن وصفة كريم نيفيا والقهوة سنقوم بالتحدث عن طريقة استخدام كريم نيفيا والقهوة والليمون وطريقة الاستخدام كالآتي:
- في إناء واسع قومي بوضع عصير ليمون بالإضافة إلى نصف ملعقة قهوة مع نصف علبة من كريم بانثينول ونخلطهم جيداً.
- قبل وضع الخليط على البشرة يجب تنظيف البشرة من أي دهون ثم ضعي الخليط على البشرة بحركات دائرية ونتركه لمدة ربع ساعة ثم تشطف بالماء البارد.
- تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع وستحصلين على نتائج مذهلة.