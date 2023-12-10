عشبة المعجزة .. موجودة في كل بيت لكنها مهملة تقضي على السعال والزكام بلحظات.. احرص عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد اليانسون نباتًا عطريًا استُخدِم منذ زمن بعيد في الطب التقليدي لمعالجة مجموعة واسعة من الاضطرابات الصحية، وتشمل هذه الإستخدامات التخفيف من أعراض السعال ويشتمل اليانسون على عدد كبير من المكونات التي تعود بالنفع على الجسم، ويعتبر اليانسون من الأدوية الطبيعية المؤثرة لعلاج السعال، إذ يشتمل على مكونات متعددة تسهم في التقليل من شدة السعال والحد من انتشار الجراثيم التي تسببه، ورغم ذلك من الضروري طلب المشورة الطبية قبل استعمال اليانسون كعلاج للسعال، خصوصًا إن كنت تعاني من حالة صحية طويلة الأمد أو لديك تحسس منه.

فوائد اليانسون في التخلص من الكحة يُعتبر اليانسون مفيدًا في علاج أعراض السعال بوسائل متنوعة، من ضمنها: خفض مستويات الالتهاب: يعمل الأنيثول المتواجد في نبات اليانسون على خفض التهيج بالجهاز التنفسي، مسهمًا في التخفيف من حدة الكحة.

تذويب المخاط: يعمل الميثانول المتواجد في نبات اليانسون على تحليل المخاط الذي يتجمع في الأجهزة التنفسية، مما يجعل عملية طرده من الجسم أكثر سهولة.

إبادة الجراثيم والفطريات: الفينولات المتواجدة ببذور اليانسون لها دور فعّال في القضاء على البكتيريا والفطريات التي من الممكن أن تؤدي إلى التهابات بالجهاز التنفسي وتفاقم حالات السعال. طريقة استخدام اليانسون هناك عدة طرق لاستخدام اليانسون كعلاج للسعال، منها: الشاي: لإعداد مشروب اليانسون، يجب غلي مقدار ملعقة صغيرة من حبوب اليانسون بكأس ماء لمدة عشر دقائق.

مشروب دافئ بنكهة اليانسون: يمكن إعداد مشروب دافئ مستخلص من بذور اليانسون ببساطة عن طريق غلي مقدار ملعقة صغيرة من هذه البذور داخل كوب من الماء، ومن ثم تحليته بملعقة صغيرة من العسل لإضافة النكهة.

الزيوت الفواحة: يُمكِن الاستفادة من زيوت اليانسون العطرية بواسطة تطبيقها على منطقة الصدر أو عبر شمّ الأ vapors.بخّة التي تصدر منها