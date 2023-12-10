معلومات هتغير حياتك 180 درجة !!!. طرق عبقرية لجني المال بكل سهولة وبعمل ساعات أقل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المؤسس الشهير لقناة Deb o Dollars، جوش إلوود، اعلن ملخصاً عن تجربته الشخصية في العمل، وكذلك تنويع مصادر الدخل، خصوصا بعد تخليه عن وظيفة كبيرة براتب 98500 دولار بعد تخرجه من الجامعة في عمر الـ 23 سنة، قال إلوود، إنه في سنة 2017، بعد تخرجه من الكلية، بدأ العمل كمهندس في شركة نفط، براتب 98500 دولار في العام.
قصة مؤسس قناة ديب أو دولار
في بداية الامر، أعتقد أنه حصل على وظيفة أحلامه، الا انه بعد رؤية كبار القادة يعملون لمدة 60 ساعة أسبوعاً في السفر الروتيني، أدرك إلوود أنه لم يكن نمط الحياة الذي يريده. وقال: “توفي والدي عندما كنت في الثالثة من عمري، لذا كان قضاء الوقت مع العائلة كان دائماً ثميناً جدا بالنسبة لي”.
وفي عام 2018، بدأ في الخوض في الأعمال الجانبية. إذ حدد هدفاً لكسب 3450 دولاراً شهرياً (بعد الضرائب) من أجل دعم نمط حياته. وبمجرد الوصول لهذا الدخل، قرر ترك وظيفته بدوام كامل، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNBC”،
غادر إلوود وظيفته كمهندس في فبراير 2021. وفي العام الماضي، ربح ما يزيد قليلاً عن 189 ألف دولار من مصادر الدخل السبعة، والتي شملت:
- _يوتيوب غوغل أدسينس: 82349 دولارا.
- _الشحن من أمازون: 13886 دولارا.
- _باتريون (تدريب): 33114 دولارا.
- _Fiverr (بحث المنتج): 29014 دولارا.
- _التسويق بالعمولة: 29496 دولارا.
- _تأجير الممتلكات: 1272 دولارا.
- _توزيعات الأرباح الخاضعة للضريبة: 639 دولارا.
أفضل طريقة لتحويل وقتك الضائع إلى عملك بدوام كامل
1. لا تخاف من التجربة والخطأ:
حاول إلوود تجربة العديد من الأمور التي يمكن أن تحقيق دخل له، سواء امتلاك عقارات القابلة للتأجير، أو تأجير دراجته النارية ذات الثلاث عجلات، لكن جميع محاولاته الأولى اتت بالفشل.ولم يبدأ تحقيق دخل سلبي حقيقي حتى بدأ بيع المنتجات على أمازون، باستخدام خدمة Fulfillmen By Amazon (FBA).
3. إعطاء الأولوية لمعالجة الديون:
وتمكن إلوود بالفعل من مغادرة وظيفته كمهندس بترول بدوام كامل عندما جنى أقل من 4000 دولار شهرياً لأنه سدد جميع ديونه، ماعدا الرهن العقاري على منزله وأقساط سيارته.
4. قم بإعداد الجانب القانوني لعملك في وقت مبكر:
من الضروري جدا دمج عملك مع مكان سكنك لأسباب عملية، مثل حماية الأصول والمزايا الضريبية. كما أن لها فائدة نفسية.