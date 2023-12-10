هتبقى ملكة جمال.. وصفة زيت الزيتون وقشر البطيخ هترجعك بنت 18 سنة جربيها ومش هتبطلي تعمليها

فوائد وصفة البطيخ وزيت الزيتون للبشرة

يُعدّ مزيج من زيت الزيتون وقشر البطيخ علاجًا طبيعيًا فائقًا للعناية بالبشرة والجسم؛ إذ يُغذي زيت الزيتون البشرة وترطيبها وحفظ خلاياها من الأضرار ويخفف الالتهابات، ويشتمل كذلك على مضادات الأكسدة التي تساهم في وقاية البشرة من التجاعيد وأعراض الشيخوخة الأخرى. وبالوقت ذاته، يزخر قشر البطيخ بعناصر غذائية هامة لصحة البشرة، بما في ذلك فيتامينات مثل فيتامين C و E وكذلك الألياف، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من أذى الأشعة الشمسية.

طريقة تحضير وصفة البطيخ وزيت الزيتون

يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع قشر البطيخ للتخلص من الترهلات، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: