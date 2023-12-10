هتبقى ملكة جمال.. وصفة زيت الزيتون وقشر البطيخ هترجعك بنت 18 سنة جربيها ومش هتبطلي تعمليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشكو العديد من الأشخاص من ترهل البشرة، والذي غالبًا ما يرتبط بتقدم السن. قد يشعر العديد من الأفراد بالإحراج بسبب هذه المشكلة نظرًا لأنها قد تسبب ظهور التجاعيد، والخطوط الرفيعة، والسيلوليت على الجلد، توجد العديد من الطرق والأساليب لعلاج الجلد الذي فقد مرونته، والتي تشمل الحلول الدوائية والإجراءات الجراحية، بالإضافة إلى ذلك يتوفر عدد من الخيارات العلاجية الطبيعية الفعالة التي يُمكن أن تسهم في تعزيز مظهر الجلد المترهل من بين هذه العلاجات الطبيعية المفيدة خلطة طبيعية تتكون من زيت الزيتون وقشر البطيخ.
فوائد وصفة البطيخ وزيت الزيتون للبشرة
يُعدّ مزيج من زيت الزيتون وقشر البطيخ علاجًا طبيعيًا فائقًا للعناية بالبشرة والجسم؛ إذ يُغذي زيت الزيتون البشرة وترطيبها وحفظ خلاياها من الأضرار ويخفف الالتهابات، ويشتمل كذلك على مضادات الأكسدة التي تساهم في وقاية البشرة من التجاعيد وأعراض الشيخوخة الأخرى. وبالوقت ذاته، يزخر قشر البطيخ بعناصر غذائية هامة لصحة البشرة، بما في ذلك فيتامينات مثل فيتامين C و E وكذلك الألياف، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من أذى الأشعة الشمسية.
طريقة تحضير وصفة البطيخ وزيت الزيتون
يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع قشر البطيخ للتخلص من الترهلات، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- إضافة كمية من زيت الزيتون مع بعض من قشر البطيخ ووضعهم برفق على الجزء المترهل في الجلد.
- فرك المزيج على هذا الجزء مع الاستمرار في الفرك لكي تشعري بدفء على جسمك.
- إحضار غشاء بلاستيكي مطاطي وغطي المكان الذي قمت بتدليكه مع تركه لمدة 120 دقيقة.
- غسل المكان بالماء بشكل جيد.