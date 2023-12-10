هتدمنيها.. أطعمة ومشروبات دمجها مع الموز يسبب ضررا.. أبرزها الحليب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من الثمار التي تمتاز بمذاق خاص وبالإضافة إلى ذلك فهي تؤمن فائدة عظيمة للبدن، إذ أنه مليء بالبروتينات، البوتاسيوم، فيتامين ب، المغنيسيوم والفوسفور، ولهذا السبب، استهلاك موزة واحدة كل يوم كافٍ لتزويد الجسم بكل المكونات الأساسية التي يرغبها، ويوجد العديد من الأطعمة التي لا ينصح بتناولها مع الموز نظرًا لتأثيرها الضار على الصحة العامة وكيف يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية عند المزج بها

أضرار تناول منتجات الألبان مع الموز على الصحة

يتضمن الموز في تركيبته البروتينات والألياف، بالإضافة إلى عدد من المواد الغذائية الضرورية مثل الماغنيسيوم والفوسفات والبوتاسيوم وفيتامينات، لكن عند مزجه مع الحليب أو ما يشتق منه كاللبن الزبادي قد يؤدي ذلك إلى صعوبة في الهضم وقد يرتفع خطر الإصابة بالغازات والانتفاخ.

أطعمة مضرة عند تناولها مع الموز

يوجد بعض من أنواع الأطعمة التي تكون مضرة بالصحة عند تناولها مع الموز، منها:

الأطعمة الغنية بالبروتين: يوجد أشخاص يتبعون نمطًا غذائيًا يشمل استهلاك البروتينات مثل اللحوم، البيض، والدجاج ثم يأكلون موزًا بعدها مباشرة، مما يؤدي إلى مشاكل في الهضم ويمكن أن يسبب تكوين الغازات في الجهاز الهضمي.

الكربوهيدرات: تناول الموز مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات كالحلويات أو الخبز قد يسبب زيادة سريعة وتدنياً غير متوقع في مستوى السكر بالدم، مما قد يسبب الشعور بالإرهاق والجوع بسرعة عقب الأكل.

الحمضيات: يمكن أن يتسبب مزج الموز مع الفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال والجريب فروت في حدوث مشاكل هضمية وانتفاخات. ذلك لأن هذه الفواكه تحتوي على مكونات غذائية متشابهة، وعند دمجها تؤدي إلى مشاكل صحية في المعدة.