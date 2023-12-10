لو عندك أرض زراعية .. إليكم أهم شروط البناء على الأراضي الزراعية والمستندات المطلوبة بقانون البناء الجديد 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسعى النظام الجديد للبناء إلى تنظيم عملية إنشاء الأبنية لضمان أمنها و مطابقتها للضوابط البيئية والتطورية في الدولة، ويوضح النظام الخطوات والشروط الواجب مراعاتها قبل وخلال وبعد البناء، شاملاً الرخص والتصاريح الضرورية والمقاييس الفنية والإنشائية الملزمة، ويهدف النظام الجديد للبناء إلى رفع مستوى البنية التحتية والمحافظة على مناطق الطبيعة والإرث الثقافي وتحسين الأمان والحماية للأفراد، ويحتوي النظام أيضاً على غرامات وجزاءات لمن يخالفون قواعد البناء.

الأوراق المطلوبة للبناء على الأراضي الزراعية يتطلب تقديم بيان صلاحية الموقع الموثق يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالكوادر والأصول، حيث: يجب تقديم بيان من الشهر العقاري.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

إيصال يثبت دفع الرسوم المطلوبة.

يتطلب تقديم عقد المقاولة ورسم هندسي مفصل.

تتفاوت رسوم البناء حسب النوع والموقع. فتشمل رسوم المكتب الهندسي وأقساط التأمين الاجتماعي نسبة تصل إلى 2.5٪ من إجمالي تكلفة البناء.

تبلغ قيمة رسوم التحسين جنيه واحد لكل متر مربع من الدور الأرضي.

تبلغ قيمة تصاريح الهندسة 700 جنيه بالإضافة إلى رسم المساحة المرتبط بها. كيفية الحصول على تراخيص البناء على الأراضي الزراعية بعض الشروط العامة التي قد تنطبق على بناء على أرض زراعية : يتطلب بناء على أرض زراعية الحصول على الموافقة من الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة الزراعة أو الجهات المحلية.

يتوجب تحديد اتجاه استخدام الأرض المُراد البناء عليها وفقًا للقوانين المعمول بها، سواء كان ذلك للسكن أو الاستخدام الزراعي أو الصناعي.

قد يكون هناك تحديد للنسب المسموح بها لمساحة البناء مقارنةً بمساحة الأرض الزراعية الكلية. قد تكون هناك قواعد محددة للبنية التحتية والمساحات الخضراء المطلوبة.