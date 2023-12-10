"متضيعيش جهدك وفلوسك".. فكرة جهنمية لاستخدام البامبرز مش هتخطر علي بال العفريت.. تعرفي عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تستطيع بعض الأمهات التوفير في استخدام الحفاضات ولا يمكن للعديد منهن شرائها كثيرًا. في هذه المقالة ، سوف نعرض لك بعض الأفكار الجديدة التي ستساعدك على توفير وحفظ إنتاجها، وبالتالي توفير اقتصادي وخفض تكلفة شهرية ستزال من فوق اعباءك، وسنوضح لك أيضًا كيفية ارتدائها بالطريقة الصحيحة لطفلك وكيفية إعادة استخدامها بسرعة وسهولة، فقط تابعي تلك الأسطر القليلة القادمة.
الخطوات اللازمة لتلك التجربة
- نأتي بحفاضة مستعملة مليئة بالمياه.
- ثم نقوم بقصها من الأعلى ونقوم بتفريغها من الجيل الذي يتواجد بداخلها كله.
- حيث يجب أن يكون نوع الحفاضات جيد لتتحمل اللزقة الخاصة بالحفاضة عدة مرات تغلق وتفتح.
- نقوم بشطفها جيداً في الماء وتجفيفها في الشمس لكي تقتل البكتيريا الموجودة فيه.
- نحضر بعض الأقمشة المصنوعة من القطن لأنها تقوم بشرب الكثير من الماء.
- نقوم بلف العديد من الأقمشة جيداً وإدخالها في الفتحة التي توجد في الحفاضة.
- وتستخدم الحفاضة لعدة مرات للتبول فقط وغير ذلك لا يصلح إعادة تدويرها.
- عندما يتبول الطفل بإمكاننا أن ننظف الأقمشة ونضعها مرة أخرى أو نرميها إذا كنا نمتلك غيرها.
طريقة صنع حفاضة في المنزل.
- نقوم بإحضار شنطة بلاستيك شفاف ونقص أيديها من الأحرف ونقوم بفتحها من الجانبين.
- ونقوم بتطبيق القماشة المصنوعة من القطن ووضعها على الشنطة البلاستيكية ووضع الطفل فوقها.
- ثم نقوم بربط النصف الأمامي مع النصف الخلفي من الشنطة البلاستيكية فتبدو كالحفاضة تماماً.
- يعاني بعض الأشخاص من التسلخات لأن بشرتهم حساسة ولمنع ذلك من خلال ارتداء الحفاض للخلف بحيث تكون الرقعة في الأمام وليس الظهر.