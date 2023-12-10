"متضيعيش جهدك وفلوسك".. فكرة جهنمية لاستخدام البامبرز مش هتخطر علي بال العفريت.. تعرفي عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تستطيع بعض الأمهات التوفير في استخدام الحفاضات ولا يمكن للعديد منهن شرائها كثيرًا. في هذه المقالة ، سوف نعرض لك بعض الأفكار الجديدة التي ستساعدك على توفير وحفظ إنتاجها، وبالتالي توفير اقتصادي وخفض تكلفة شهرية ستزال من فوق اعباءك، وسنوضح لك أيضًا كيفية ارتدائها بالطريقة الصحيحة لطفلك وكيفية إعادة استخدامها بسرعة وسهولة، فقط تابعي تلك الأسطر القليلة القادمة.

الخطوات اللازمة لتلك التجربة