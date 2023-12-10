جنني جوزك عليكي !!.. وصفة جهنمية "بالموز والزيت والزيتون" .. شعرك هيطول ٢٠ سم في أسبوع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وفعّالة لتحسين صحة شعرك، فقد وجدتِ الحلا الأمثل في وصفة الموز وزيت الزيتون. يعتبر الموز مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر وتقويه. ومن ناحية أخرى، يقوم زيت الزيتون بتغذية الشعر وترطيبه بفضل الدهون الصحية التي يحتوي عليها.

مكونات وطريقة تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون

موزة ناضجة

2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتو

طريقة التحضير:

قومي بسحق الموزة بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي زيت الزيتون إلى العجينة وامزجيهما جيداً للحصول على مزيج متجانس

ثم قومي بوضعهم في علبة كريم قديمة ولكن مغسوله جيدا ونظيفة تماما وحكمة الغلق حتى لا يتعفن المسحوق الخاص بالوصفة.

كيفية استخدام الوصفة وفوائدها للشعر

قسّمي شعرك إلى أجزاء صغيرة.

ضعي الخليط على فروة الرأس وشعرك، مضغوطة جيداً.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة 30-45 دقيقة للسماح للمكونات بالتغلغل في فروة الرأس وترطيب الشعر.

اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو لإزالة البقايا.

فوائد زيت الزيتون والموز

علاج تقصف الشعر: يمكن أن يساعد تدليك الشعر بزيت الزيتون بانتظام على حماية الشعر من التلف وتقصف الأطراف.

تحفيز نمو الشعر: يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر ومنع التساقط.