دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فتح عينك كنز في بيتك! توجد الكثير من الأدوات في المنزل تعتبر تلفيات غير صالحة للاستخدام إلا أنها تعتبر كنز كبير في المنزل ومنها شاحن الهاتف القديم، حيث أن شاحن الهاتف يوجد بأكثر من ماركة في المنزل لأنه الأساس في شحن الهواتف الذكية وإعادة تشغيل قبل نفاذ البطارية، لكن مع مرور الوقت تتلف هذه الشواحن بسبب الاستخدام المتكرر لها ولانتهاء فترة الضمان، ولاسيما أنه يمكنك استغلالها في فكرة جهنمية نوضحها لكم فيما هذا المقال.
فكرة جهنمية لاستخدام الشاحن القديم
“فكرة ماتخطرش على بال الجن الأزرق نفسه” .. طريقة عبقرية للاستفادة من شاحن الهاتف القديم لم يعرفها أحد من قبل .. إوعى ترميه تاني
يمكن استخدام الشاحن القديم للاستفادة منهُ بدلا من الاستغناء عنه، وذلك للحفاظ على عمر بطارية الهاتف من خلال الخطوات التالية:
- نلاحظ في الكثير من الأحيان أن البطارية ميتة ولا تستجيب للشحن.
- لذلك يتم حساب الوقت المستنفذ في الشحن 100%.
- إذا كان الوقت المستغرق للشحن كبير يجب فك أجزاء الشحن.
- ثم توصيل الأسلاك معا سالب مع سالب، بالإضافة إلي توصيل موجب مع موجب.
- ثم يتم تركيب الأجزاء وإعادة إغلاق الشاحن.
- نلاحظ ارتفاع كفاءة الشحن.
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خطوات الحفاظ على البطارية
للحفاظ علي البطارية دون تلف لأكبر وقت ممكن يجب إتباع الخطوات التالية:
- لابد من تفعيل وضع الخاص بتوفير الطاقة على فترات متباعدة.
- يجب إغلاق الهاتف وعدم استخدامه عند الشحن.
- عدم استخدام الهاتف لساعات طويلة دون توقف.
- شحن الهاتف بسرعة عند وصول إعلان بضعف البطارية الأول وهو 20%.