"متشيلش هم لو النور قطع" .. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء في البيت بخطوات سهلة وبسيطة .. هتقول ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم الآن التواصل بين دول العالم بسهولة عن طريق شبكة الانترنت وتوفيرًا للأموال تم إختراع جهاز واحد يساعد على توزيع الإشارة على الأماكن المختلفة القريبة من بعضها وفتح العديد من الأجهزة وتوصيلها بالانترنت من خلال جهاز الراوتر، عند انقطاع الكهرباء ينقطع الاتصال بالانترنت، وبعد أن أصبح الإنترنت هو حياة الأشخاص بدأ الكثير في التفكير في وسيلة تساعد على الاتصال بالانترنت عن طريق الراوتر بدون استخدام كهرباء، وبدأ التفكير في حيل وطرق تساعد على ذلك حتى تم التوصل إلى طرق يستطيع الشخص تشغيل الراوتر من خلالها بدون الاتصال بالكهرباء.
طرق لتشغيل جهاز الراوتر بدون استخدام الكهرباء
قد تبدو في بادئ الأمر أنها فكرة مستحيلة ولا يمكن تطبيقها، ولكن في الحقيقة يستطيع الشخص تشغيل الراوتر بدون استخدام كهرباء عن طريق:
- تشغيل الراوتر بواسطة الباور بانك: ويتم إمداد الراوتر بكمية الكهرباء اللازم لتشغيل الراوتر وبالتالي يعمل الراوتر ويبث الإشارة بسهولة.
- استخدام الباور جاك: حيث يتم استخدام باور جاك لإمداد الراوتر بالكهرباء اللازمة لتشغيله وهي 12 فولت، ويتم استخدامه في حالة استخدام الباور بانك لأنه يمد الراوتر ب5 فولت فقط.
استخدامات الراوتر
أصبح الراوتر من الأجهزة المهمة التي لاغنى عنها في المنزل، وذلك لأنه يساعد الشخص على الدخول على الإنترنت بسهولة والإطلاع على العالم، ويتم توصيل الراوتر بوصلة من التليفون وأهم ما يميزه عدم استهلاكه للكهرباء.