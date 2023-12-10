“شيله من الفيشة فوراً” .. جهاز صغير بس خطير يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى الضعف .. هيخرب بيتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب استهلاكهم الزائد لهذه الخدمة، وذلك نتيجة لاستخدامهم لأجهزة كهربائية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ومن الضروري أن نكون حذرين ونتخذ إجراءات للتحكم في هذا الاستهلاك المفرط وعلى وجه الخصوص يجب التركيز على الأجهزة التي تسبب زيادة تكاليف الفاتورة الشهرية للكهرباء. سنقدم المزيد من التوجيهات حول هذا الموضوع في الفقرات اللاحقة.
ما سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء؟
على الرغم من أن الباور بانك يُعتبر جهازًا أساسيًا لشحن الهواتف والتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، إلا أنه يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء برغم صغر حجمه، بالإضافة إلى ذلك هناك أجهزة أخرى مثل سخان الماء وغلاية الشاي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وللتحكم في فاتورة الكهرباء وتقليلها من الأفضل استخدام هذه الأجهزة بحذر وفقًا للحاجة الفعلية وتقليل الاستهلاك الزائد للكهرباء.
نصائح للاستخدام الفعال للكهرباء وتقليل فواتير الكهرباء
من أجل الحفاظ على استدامة الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء يُفضل اتباع الإرشادات التالية:
- قم بإطفاء الإضاءة في الأماكن التي لا تُستخدم.
- عندما لا تكون هناك حاجة لها، قم بفصل الأجهزة الكهربائية عن مصادر الطاقة.
- استخدم الباور بانك بحذر وفقًا لاحتياجاتك لتوفير الطاقة.
- اهتم بتحديد الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كميات قليلة من الطاقة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.