« شعرك هيطول ويبقى حرير بوصفة طبيعية فقط » .. زيت الزيتون والقرنفل هيرجعك شباب تاني .. طريقة الاستخدام احصلي عليها

كيفية إعداد الوصفة اللي هترجعك شباب تاني

في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على الوصفه السحريه من زيت الزيتون والقرنفل والتي يمكن استخدامها للشعر والبشرة على حد سواء، ولكن نستثني في وصفه البشرة عنصر القرنفل من المكونات وإليكم وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر:.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت جوز الهند.

أعواد قرنفل.

نصف ملعقة نشا.

طريقة تحضير الوصفة

نقوم بالعمل على إحضار وعاء صغير ونضع فيه زيت الزيتون ونضيف له زيت جوز الهند ونخلط الزيوت معا ومن ثم نحضر أعواد القرنفل وتوضع في الخليط والخطوة الأخيرة تكون إضافة النشا، ويتم خلط كل تلك المكونات معا حتى نحصل على مزيج متجانس يسهل وضعه على الشعر.

الخطوه التاليه نقوم فيها بتقسيم الشعر إلى ثمانية أجزاء ونقوم بدهان الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ويترك لمده ساعتين ومن ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع لأفضل النتائج، بخصوص حل مشاكل تساقط الشعر وزياده الكثافه و النعومه والنضاره واللمعان