ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات متنوعة وغير متوقعة لزر الباور لم تخطر على بال أحد من قبل .. هتنبهر من اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول لا غنى عنه في جميع المجالات والأعمال في كل أنحاء العالم حيث جعل جميع الأفراد على تواصل مستمر، ويزداد كل يوم أهمية الهاتف وما يحتويه من أسرار تساعد الإنسان في إنجاز مهامه بأسهل الطرق وأسرعها، ويوجد بالهاتف زر جانب يعرف بزر الباور أو زر التشغيل ومعروف بإغلاق وتشغيل الهاتف فقط لكن هذا خاطئ جداً بل يوجد عدة إستخدامات مختلفة لهذا الزر وهذا ما سنوضحه بالمقال.
تفعيل زر التشغيل بالجوال
يوجد عدة خطوات يجب إتباعها حتى نقوم بتفعيل زر التشغيل بالهاتف المحمول وهذه الخطوات على الترتيب الآتي:
- فتح القائمة الرئيسية الموجود على شاشة الهاتف ثم نختار الإعدادات المتقدمة.
- ظهور قائمة بها عدة تفاصيل مميزة لها عدة عناصر على الهاتف.
- يتم إختيار الميزة التي نريدها على زر التشغيل.
- عندما نريد إغلاق الميزة السابقة يتم إستخدام نفس الخطوات السابقة.
أهم إستخدامات زر التشغيل بالهاتف
يعد زر التشغيل ذو أهمية كبيرة في عدة إستخدامات بجانب زر الصوت معاً حيث يشغلان الزرين معاً عدة إستخدامات نذكر منها ما يلي:
- إعادة ضبط الهاتف وعمل فورمات له عن طريق زر التشغيل.
- إنهاء المكالمات الهاتفية بالضغط على زر التشغيل.
- إتخاذ صورة للشاشة بإستخدام كل من زر التشغيل وزر الصوت معاً.
- أخذ صورة أمامية بالهاتف عن طريق زر التشغيل والصوت معاً.
- إستخدام زر التشغيل لعمل فلاش الكاميرا.