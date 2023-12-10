ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات متنوعة وغير متوقعة لزر الباور لم تخطر على بال أحد من قبل .. هتنبهر من اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول لا غنى عنه في جميع المجالات والأعمال في كل أنحاء العالم حيث جعل جميع الأفراد على تواصل مستمر، ويزداد كل يوم أهمية الهاتف وما يحتويه من أسرار تساعد الإنسان في إنجاز مهامه بأسهل الطرق وأسرعها، ويوجد بالهاتف زر جانب يعرف بزر الباور أو زر التشغيل ومعروف بإغلاق وتشغيل الهاتف فقط لكن هذا خاطئ جداً بل يوجد عدة إستخدامات مختلفة لهذا الزر وهذا ما سنوضحه بالمقال.

تفعيل زر التشغيل بالجوال