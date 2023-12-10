"حقيقة أغرب من الخيال" .. هل تعلم سبب امتناع نبينا محمد عن أكل لحم الأرانب ولحم الضب .. هتتصدم من الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يعي الكثيرون الدوافع التي منعت الرسول، صلى الله عليه وسلم، من أكل لحم الأرانب. تصنف الأرانب ضمن الثدييات القابلة للترويض، ويشيع تفريخها للاستفادة من لحومها أو فرائها الناعم أو رفقاء منزليين محبوبين، تتطلب هذه الحيوانات رعاية دقيقة لتجنب الإصابة بالأمراض والحالات البيئية، يشتهر لحم الأرانب بكونه مصدرًا ممتازًا البروتينات الهامة لصحة الإنسان و باحتوائه على كمية قليلة من الدهون على الرغم من قيمته الغذائية، يظل لحم الأرانب موضع نقاش فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتصلة بتناوله.

السبب وراء كون لحم الأرنب ولحم الضب غير محبب تناولها

على الرغم من عدم تحريم هذين الصنفين من اللحوم في الدين الإسلامي وغياب النصوص الشرعية القاطعة التي تفسر السبب، إلا أنه يُنقل في بعض الأحاديث أنه لم يتم تناول لحم الأرنب لأسباب تتعلق بالتفضيل الشخصي، وربما يعود ذلك إلى عدم إعجابه بطعمه. وعلى الجهة الأخرى، الضب هو كائن بري لا يعتبر شائع الاستهلاك لدى الجميع، لذا من المتوقع أن تتباين آراء الناس حول تناول مثل تلك الحيوانات.

فوائد تناول لحم الأرنب

يمكن أن يسهم استهلاك لحم الأرنب في تحسين الصحة من خلال عدة جوانب، بما في ذلك: