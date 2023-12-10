«فكرة بمليون جنيه» .. طريقة جهنمية ومضمونة 100% لتشغيل أي ريموت بدون حجارة أو بطارية ماتخطرش على بال أحد .. هتندم لو مجربتهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على طريقة عبقرية لتشغيل أي ريموت في منزلك دون أن تكون بحاجة لاستخدام بطارية أو حجارة، هل تخيلت يوماً أنه بإمكانك تشغيل الريموت كنترول الخاص بك دون أن تستخدم الحجارة أو البطارية؟ فبمجرد تخيل هذا الأمر يكون أمراً صعباً أن يحدث ذلك، لكن ليس من الصعب أن نبتكر العديد من الطرق والأساليب التي تسهل علينا أمور الحياة فهناك العديد من الأشياء التي حولنا إذا استخدمناها استخداماً صحيحاً سنحصل على الكثير من الفائدة، ولذلك سنعرض لكم فكرة رائعة لاستبدال البطاريات وتشغيل الريموت دون استخدام الحجارة.

كيفية تشغيل الريموت كنترول بدون بطارية

من الأشياء التي كان من الصعب أي شخص يفكر بها أن يتم تشغيل الريموت كنترول بدون وضع بطارية أو حجارة به، ولكن يمكن فعل ذلك بطريقة عبقرية ويتم ذلك كالآتي :

يمكن استخدام قطعة من ورق الألمنيوم من خلال قطعها بحجم مناسب لحجم البطارية.

يتم وضع كل قطعة من الألومنيوم في المكان الخاص بالبطارية في الريموت.

مع ضرورة تتلامس ورق الألومنيوم جيداً مع الأقطاب الموجبة والسالبة الخاصة بالبطارية.

بعد وضع ورق الألومنيوم يتم وضع البطارية في المكان الآخر المحددة للبطارية داخل جهاز التحكم.

وستجد الريموت يعمل جيداً مباشرة.

تشغيل الريموت بشكل كامل بدون بطارية