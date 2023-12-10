انسي انك تروح للدكتور تاني .. طريقة سحرية لإخراج الشمع من الأذن والأوساخ بكل سهولة في دقيقة واحدة وبدون ألم .. جربها بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد منا يعرف بوجود طبقة معينة من الشمع تتكون داخل الأذن بصورة مستمرة، فهي تعمل دائما علي حماية الأذن من كافة الأضرار الخارجية مثل الأتربة وغيرها من الملوثات ولكن مع مرور الوقت تزداد تلك الطبقة السمعية وتتراكم مما يؤثر سلبا على الأذن ويسبب التهابات مؤلمة و تؤثر على درجة السمع وقد يتفاقم الأمر إلى ضعف وفقدان حاسة السمع ،وهذا ما يجهله العديد ولذلك نجد ان العديد يتألمون من الاذن ولا يعر فلها سبب وقد يكون هذا تراكم شمع فقط ، لذا من الضروري الاعتناء بالأذن وتنظيفها بشكل صحيح للتخلص من الشمع الزائد .

التخلص من الشمع الزائد في الأذن بطريقة صحية وبسيطة

يمكنك تنظيف الأذن من الخارج بالماء الفاتر بكل سهولة لأكثر من مرة يوميا كما تستطيع بكل سهولة وبدون عناء أو ألم أن تقوم بتنظيفها من الداخل من طبقة الشمع المتراكمة من فترة لأخرى بطريقة بسيطة وصحية وهي عن طريق استخدام الماء الدافئ والملح فقط ، حيث يعملان على تنظيف وإزالة الشمع المتراكم بالأذن بشكل نهائي للقضاء على الأوساخ التي تحتوي على أي بكتيريا أو فيروسات تدخل إلى الأذن .