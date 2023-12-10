عمرنا ضاع واحنا بنستخدمها غلط .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للقص زي ما كنا فاكرين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجميع يعرف كيفية استخدام قصافة الأظافر لقص الأظافر فقط، وهذا هو المعتاد طوال حياتنا ونقتصر على هذا الاستخدام فقط في تقليم الأظافر وإزالة الجلد الزائد على جوانب الأصابع، ومع ذلك يمكن استغلال قصافة الأظافر في العديد من الاكتشافات الأخرى التي تحل محل شراء الأدوات وتنجز مهامًا أخرى بسهولة وفي أقل وقت وتوفير المال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم عدة استخدامات مختلفة وسحرية لقصافة الأظافر الجديدة للجميع.

إستخدام سحري لقصافة الأظافر

قصافة الأظافر هي عبارة عن شريط من المعدن الصغير والذي يحتوي على فتحات وبروزات، ويمكننا الاستفادة من هذه الميزات لكي لا نشتري أدوات إضافية، ولهذا السبب تتوفر العديد من الاستخدامات المفيدة لها في مجالات مختلفة يمكن أن نستفيد منها، وسنذكر بعضاً منها كتُستخدم في الحرف اليدوية باستخدام الخيوط، حيث يتم وضع هذا الخيط في هذه الفتحة وتوريده وتوصيله بجانب البكرة لمنع فك البكرة أثناء أعمال الكروشيه.

تُستخدم في الحرف اليدوية باستخدام الخيوط، حيث يتم وضع هذا الخيط في هذه الفتحة وتوريده وتوصيله بجانب البكرة لمنع فك البكرة أثناء أعمال الكروشيه.

استخدام اللسان الخاص بالقصافة كـ حامل لهواتفنا المحمولة.

عندما لا تتوفر مفك في المنزل، يمكن استخدام القصافة بلسانها الحديدي لفك وربط المسامير بكل سهولة.

استخدام الجزء المنحني في فتح زجاجات المياه الغازية والبرطمانات.

تُستخدَم كوسيلة لحمل أعواد البخور على مدى سنوات عبر الافتتاح المُخصَّص.

استخدم القصافة المخصصة للأظافر بدلاً من القصافة الكهربائية لإزالة البلاستيك من الأسلاك الكهربائية.

يتم استخدامها لفتح الصناديق الكرتونية المغلقة بشريط بلاستيك بدلاً من استخدام القطر الحديدي.

طرق للحفاظ على القصافة

هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الأظافر وإبقائها جميلة، وتشمل بعض هذه النصائح ما يلي: