" خدي بالك علي مطبخك" تعرفي على اكثر الأخطاء التي يمكن ارتكابها عن طريق الميكروويف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الميكروويف هو من أشهر أجهزة التسخين والطهي المشهورة في وقتنا الحالي والتي تحتاج إليها جميع السيدات في منازلهن ،ولا يستطيعون الاستغناء عنها بشكل كبير ، ويحتاج الكثيرون إلى تسخين الطعام عن طريق استخدام الميكروويف،ولكن لا يوجد شئ من صنع الانسان الا ولة اضرار قد تكون صحية خطيرة ومن الممكن أن يغلفوه لهذه الغاية بورق القصدير، لكن يبدو أن هذا خطأ لأن هذا النوع من الورق يعكس الحرارة وهو ما يؤدي إلى عدم وصولها إلى الطعام، ولهذا من الممكن أن يخرج بعد مرور الوقت بارداً،كذلك من الممكن أن يتسبب هذا في حدوث حريق لأن هذا الورق يحتوي على معدن يمتص الحرارة بسرعة، إذاً يجب توخي الانتباه من الآن وصاعداً.

أخطأ مشهوره في الميكروويف

ومن ضمن الأخطاء التي نرتبكها كثيراً أيضاً وضع الطعام في معلبات بلاستيكية قبل التسخين، فمن المعروف أن 95 بالمئة من أنواع البلاستيك تطلق في هذه الحالة بخاراً كيميائياً ساماً جداً، ولذلك من الأفضل عدم استخدام العلب المصنوعة منه للتسخين في الميكروويف واختيار أخرى مخصصة لذلك.

أوضاع الميكروويف

كما يعمل بعضنا على وضع بعض أنواع الأكواب الحافظة للحرارة في آلة التسخين هذه وهو من ضمن الاخطاء أيضاً، فهذه الأكواب تحتوي على الفولاذ غير القابل للأكسدة والذي يمكن أن يحدث الخلل في الميكروويف.