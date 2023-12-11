«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد فى الهواتف الذكية خواص متعددة الاستخدامات والمزايا ومن هذه الخواص خاصية وضع الطيران، وتعد خاصية وضع الطيران خاصية ذكية فى الهاتف المحمول يتم استخدامها بشكل اكبر عند السفر والصعود على متن الطائرة لإيقاف الاتصالات وإرسال الرسائل، ويوجد مزايا متعددة اخرى لهذه الخاصية يمكن تناولها بشيء من التفصيل فى هذا المقال.

أهمية خاصية وضع الطيران يوجد مزايا عديدة لخاصية وضع الطيران عند تفعليها على الهاتف المحمول ومنها: تجنب التشتيت وتقليل اشعارات الهاتف المستمرة.

توفير طاقة شحن البطارية بشكل كبير.

تقليل استخدام البطارية وطول عمرها الافتراضى.

تحسين اداء الهاتف والبرامج الموجودة عليه.

الأمان.

عند السفر لمنع تأثير موجات الهاتف على الطيران.

الحفاظ على بيانات الهاتف وإغلاق البلوتوث.

الحفاظ على الإنترنت لأن عند تفعيل وضع الطيران لا يمكن تشغيله. استخدامات هامة للهاتف المحمول أصبح الهاتف المحمول اساسى فى حياة كل فرد وفى العديد من الاغراض والامور من حولنا منها: التواصل والاتصال بين الأشخاص.

يستخدم فى الانترنت ومعرفة الاخبار عليه.

يستخدم فى الأغراض المهنية.

ارسال الرسائل على البريد الإلكتروني وجداول الأعمال.

التسوق والشراء اون لاين والتعاملات البنكية.

تبادل الرسائل والدردشة بين الأفراد حول العالم.

يستخدم فى الأغراض التعليمية فى مرحلة الجامعة وما قبلها.

يستخدم فى تسهيل التواصل بين اجهزة الدولة والمؤسسات وبين الدول بعضها البعض. ويجب الحرص الشديد فى الحفاظ على الهاتف المحمول وأخذ الحيطة والأمان فى التعامل به ومعه.