“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. خبيرة تغذية توضح مدة تخزين الدجاج الطازج والمطبوخ في الثلاجة أو الفريزر .. مش هتتوقع أد إيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كارثة تجميد الدواجن! يقوم العديد من الأفراد بجلب لحوم الدجاج مرة واحدة في الشهر، بهدف توفير الوقت والجهد وتقوم هؤلاء بتصنيف الدواجن وفقا للوصفات المختارة لإعدادها على مدار الشهر ورغم أن هذا النهج يعتبر إنجازًا كبيرا إلا أن العديد لا يدركون حجم الكارثة المحتملة تخزين الدجاج، سواء كان مطبوخا أم نيئا في الثلاجة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا وانتقال الأمراض يسلط هذا المقال الضوء على هذه المشكلة ويسلط الضوء على أهمية التعامل السليم مع تخزين الدواجن.

على الرغم من أن تحضير الدجاج وتخزينه في الثلاجة يعتبر إنقاذا في كثير من الأحيان، إلا أن هناك العديد من البكتيريا التي تنمو وتتكاثر بسبب الرطوبة وعلاوة على ذلك يشار إلى أن تسخين الطعام لا يؤدي إلى موت كل البكتيريا، مما يعتبر مصدرا رئيسيا لنقل الأمراض لذلك، يشدد على عدم تجميد الأطعمة المطبوخة ويجدر بالذكر أن الاحتفاظ بالدجاج لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى التعفن، وعليه يجب أن لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بالدجاج النيء في الثلاجة لأكثر من يومين بينما يمكن الاحتفاظ بكمية الدجاج المطبوخ لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام فقط.

تخزين الدجاج بطريقة صحيحة